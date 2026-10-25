Fondo sanitario, assessore Latronico: «equita di criteri per garantire il diritto alla salute»

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L’assessore lucano Cosimo Latronico chiede nuovi criteri d’equità nel Fondo sanitario 2026 a tutela delle regioni interne e meno popolate.

POTENZA — «Il riparto del Fondo sanitario nazionale deve rispondere a un principio fondamentale di equità: garantire a tutti i cittadini lo stesso diritto alla salute, indipendentemente dalla regione in cui vivono. Non possiamo continuare ad applicare criteri che non tengono adeguatamente conto delle specificità demografiche, sociali e territoriali e che finiscono per penalizzare realtà come la Basilicata». Con queste parole l’assessore alla Salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, è intervenuto nel dibattito sui criteri di ripartizione del fondo per il 2026.

Latronico ha richiamato l’iniziativa promossa dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, alla quale aderiscono attualmente dieci Regioni, inclusa la Basilicata. La proposta mira all’introduzione di una quota di riequilibrio strutturale pari all’1,5 per cento del fondo indistinto, da distribuire sulla base di cinque specifici parametri: invecchiamento della popolazione, presenza di aree interne, declino demografico, bassa densità abitativa e deprivazione socio-economica.

FONDO SANITARIO: LE SPECIFICITÀ DEL TERRITORIO LUCANO E I COSTI DEI SERVIZI DI PROSSIMITÀ

L’assessore ha posto l’accento sulle peculiarità geografiche e demografiche che condizionano direttamente l’erogazione dell’assistenza sul territorio lucano. «La Basilicata presenta caratteristiche che incidono direttamente sui costi e sull’organizzazione dei servizi sanitari – ha sottolineato Latronico -. Il 78 per cento della nostra popolazione vive in aree classificate interne. A questo si aggiungono il progressivo invecchiamento, lo spopolamento e la necessità di assicurare servizi di prossimità anche nei territori più piccoli e difficilmente raggiungibili.

Sono condizioni oggettive che devono trovare un adeguato riconoscimento nei meccanismi di finanziamento. Non chiediamo trattamenti di favore ma regole capaci di riconoscere le differenze tra i territori e di garantire pari opportunità di accesso alle cure. La sostenibilità del sistema sanitario non può essere valutata soltanto attraverso parametri quantitativi, ma deve considerare anche i bisogni effettivi delle comunità».

COESIONE NAZIONALE E COLLABORAZIONE TRA REGIONI

Nel ribadire la volontà di cooperazione con il governo e le altre amministrazioni regionali, Latronico ha evidenziato come l’obiettivo della proposta firmata con il presidente Marsilio sia quello di rafforzare la tenuta complessiva del sistema sanitario pubblico senza generare spaccature territoriali. «L’iniziativa promossa dal presidente Marsilio, alla quale la Basilicata ha aderito, pone al centro del confronto una questione concreta: riconoscere i maggiori costi che alcuni territori devono sostenere per assicurare servizi sanitari accessibili a tutti.

Siamo disponibili – ha concluso l’assessore lucano – a individuare soluzioni condivise, anche attraverso l’utilizzo di risorse aggiuntive, senza penalizzare altre Regioni. L’obiettivo non è alimentare contrapposizioni territoriali, ma rafforzare la coesione del Servizio sanitario nazionale, perché il diritto alla salute deve avere lo stesso valore in ogni parte del Paese».