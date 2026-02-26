Potenza, tagli ai trasporti: lavoratori a rischio

2 minuti per la lettura

Potenza, tagli ai trasporti: In bilico 6 lavoratori della scala mobile Prima e altri 26 delle linee su gomma. Tensione dopo la modifica unilaterale del contratto con Miccolis da parte del Comune.

POTENZA – Ci sono 600mila euro in meno a disposizione del trasporto pubblico per effetto dei tagli, da 4milioni e 880mila euro complessivi, inseriti nel bilancio 2025 del Comune. E a farne le spese rischiano di essere 26 addetti al servizio su gomma, in aggiunta ai 6 in attesa di un nuovo incarico dopo la chiusura della scala mobile “Prima”. E’ quanto emerso ieri durante l’incontro tra i rappresentanti sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti e il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, seguito al presidio spontaneo davanti al Palazzo di Città di una rappresentanza dei 130 addetti al servizio di trasporto pubblico locale, preoccupati per i tagli inseriti nel bilancio comunale approvato in giunta. I sindacati hanno riferito al primo cittadino che l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale in città, Miccolis spa, avrebbe già annunciato l’avvio dei licenziamenti collettivi «entro i prossimi venti giorni».

COMUNE DI POTENZA E I TAGLI TRASPORTI: IL TAGLIO DEL BILANCIO E IL RISCHIO LICENZIAMENTI PER GLI ADDETTI

In dubbio, però, ci sarebbe anche la permanenza della stessa Miccolis a fronte di una riduzione unilaterale del valore del contratto da 7.861.000 euro all’anno che avrebbe dovuto firmare entro giugno. Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti hanno chiesto chiarimenti al primo cittadino. Telesca ha quindi confermato il taglio al bilancio che verrà discusso in Consiglio alla prossima seduta in calendario il 27 febbraio. Ma ha rassicurato sulla volontà di procedere successivamente a una variazione di bilancio chiedendo alla Regione Basilicata di dare seguito, come promesso, al trasferimento di risorse regionali alla Città di Potenza pari a 5 milioni di euro negli anni 2025, 2026 e 2027.

LA VARIAZIONE DI BILANCIO E IL SUPPORTO DELLA REGIONE BASILICATA

Il sindaco ha fatto chiarezza anche sulla chiusura dell’impianto meccanizzato “Prima”, per i cui lavori di rifacimento il Comune è ancora in attesa dei finanziamenti ministeriali recentemente approvati nell’Accordo di Coesione. I sindacati, dal canto loro, hanno ribadito la preoccupazione e l’avvio della procedura di raffreddamento con Miccolis per gli esuberi del personale dovuti alla chiusura della scala mobile “Prima”. Confermati, poi, lo stato di agitazione e la richiesta di un incontro in Prefettura alla presenza della Regione Basilicata e del Comune.