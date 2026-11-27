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La procuratrice Rosa Volpe guida l’inchiesta sulle carte di Gianni De Gennaro dopo aver ottenuto la condanna per Elisa Claps.

C’è una linea sottile ma tenace che attraversa quindici anni di cronaca giudiziaria italiana e porta la firma dello stesso magistrato: Rosa Volpe. Insediatasi nel novembre 2025 al vertice della Procura della Repubblica di Firenze – prima donna a ricoprire questo incarico nel capoluogo toscano – la magistrata si trova oggi a gestire i delicatissimi risvolti investigativi legati al suicidio dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro. Un passaggio cruciale che richiama alla mente la tenacia investigativa già dimostrata dalla stessa Volpe oltre un decennio fa nelle aule di tribunale a Salerno, quando sostenne l’accusa fino alla condanna definitiva per l’omicidio di Elisa Claps. Due vicende profondamente diverse per natura e contesto storico, ma accomunate dalla ricerca di verità su pagine oscure e complesse del Paese, affidate alla medesima guida giudiziaria.

L’INCHIESTA FIORENTINA E IL CASO DE GENNARO

Il 21 novembre 2026 la morte di Gianni De Gennaro, toltosi la vita nella sua casa di campagna in Toscana mentre era indagato a Caltanissetta per presunti depistaggi sulla strage di via D’Amelio, ha aperto due distinti fronti giudiziari. Accanto al fascicolo per istigazione al suicidio coordinato dalla Procura di Grosseto, la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze – guidata proprio da Rosa Volpe – ha aperto un nuovo procedimento nell’ambito delle indagini sulle stragi mafiose del 1992 e 1993.

Al centro dell’attenzione degli inquirenti fiorentini ci sono i manoscritti, gli appunti, i dossier e i dispositivi elettronici lasciati dall’ex vertici dei servizi e della Polizia prima del gesto estremo. Dopo aver disposto gli accertamenti calligrafici e le verifiche tecniche sul materiale sequestrato, la procuratrice Volpe ha ribadito la linea di rigore e continuità del suo ufficio, sottolineando come sulle stragi di competenza fiorentina esistano ancora aspetti che meritano approfondimento e su cui la Procura non ha mai smesso di indagare.

IL PRECEDENTE DI SALERNO E LA CONDANNA PER ELISA CLAPS

Per comprendere l’approccio metodico con cui la procuratrice affronta i dossier più intricati, occorre tornare indietro nel tempo, alla lunga carriera maturata in Campania. Prima di approdare a Napoli e successivamente tornare a Salerno come Procuratrice Generale, Rosa Volpe ha ricoperto un ruolo determinante come pubblico ministero nell’inchiesta sull’omicidio di Elisa Claps, la sedicenne scomparsa a Potenza nel settembre 1993 i cui resti furono ritrovati solo nel marzo 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità.

In quel procedimento, passato per competenza alla magistratura salernitana, Volpe rappresentò la pubblica accusa sia nel giudizio di primo grado che nel processo d’appello. Nell’aprile 2013, al termine di una requisitoria serrata, chiese e ottenne dalla Corte d’Assise d’Appello di Salerno la conferma della condanna a trent’anni di reclusione per Danilo Restivo, poi divenuta definitiva in Cassazione. Un risultato arrivato dopo anni di depistaggi, silenzi e battaglie legali condotte al fianco della famiglia della vittima.

UN UNICO FILO CONDUTTORE: LA TENACIA CONTRO I SILENZI

Dalle indagini sulla criminalità organizzata campana al recupero di opere d’arte trafugate, fino all’omicidio del sindaco Angelo Vassallo, il percorso professionale di Rosa Volpe si è spesso intrecciato con vicende segnate da reticenze e zone d’ombra. Oggi, a Firenze, il compito che attende la procuratrice capo richiede lo stesso rigore analitico dimostrato a Salerno: vagliare le carte lasciate da un uomo che ha attraversato mezzo secolo di storia delle istituzioni italiane, separando lo sfogo personale di un indagato dagli eventuali elementi utili a riscrivere o completare la verità giudiziaria sulla stagione delle stragi.