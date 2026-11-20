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Le indagini partite da Banzi, nel Potentino. Trattori sottratti nell’area di Melfi e messi in vendita su Facebook: 14 arresti. L’operazione ha impegnato 100 carabinieri guidati dal Comando Provinciale BAT

Rubavano mezzi agricoli e di opera, li alteravano per impedirne l’identificazione attraverso la marcatura tarocca dei telai, la falsificazione delle carte di circolazione e la sostituzione delle targhe, per poi imbarcarli da Brindisi verso i porti della Grecia, proseguendo via terra fino alla Romania, dove venivano rivenduti sul mercato locale.

Molti dei mezzi venivano messi in vendita sul marketplace di Facebook, da cui gli investigatori sono riusciti a ricostruire l’intero sistema criminoso. Infatti in una circostanza, uno dei proprietari derubati aveva persino riconosciuto il suo mezzo agricolo in vendita su “Marketplace”, Facebook, da una località rumena.

TRATTORI RUBATI IN BASILICATA E RIVENDUTI

L’operazione, scattata all’alba di ieri, giovedì 19 novembre 2026, ha impegnato 100 carabinieri guidati dal Comando Provinciale BAT. Denominata “Operazione Sant’Isidoro”, santo protettore degli agricoltori. «Un valore qualificante dell’indagine è rappresentato dalla cooperazione internazionale, grazie alla collaborazione della Polizia romena e al prezioso sostegno informativo e analitico di Europol. Di fronte a una criminalità che opera attraverso network transnazionali, la condivisione delle informazioni e l’integrazione delle competenze sono indispensabili per ridurre l’asimmetria della minaccia e accrescere l’efficacia della risposta investigativa» ha detto il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani, il Colonnello Massimiliano Galasso.

QUATTORDICI ARRESTI

Quattordici persone sono state arrestate nel nord Barese dai carabinieri nell’ambito di un’inchiesta su un traffico internazionale di mezzi agricoli rubati fra Puglia e Basilicata (in particolare nell’area di Melfi). I mezzi venivano rivenduti in Romania e proprio per questo è stato fondamentale il sostegno della polizia romena e di Europol, anche per ricostruire il percorso dei mezzi. Una parte degli accertamenti ha riguardato gli annunci di vendita sui social e sulle piattaforme online. L’indagine, invece, è nata dal ritrovamento, il 12 dicembre 2024 a Canosa di Puglia, di un trattore rubato il 29 ottobre di quell’anno a Banzi, nel Potentino, con gli identificativi alterati e i documenti falsi. Smantellata un’associazione a delinquere con basi a Canosa e San Ferdinando di Puglia. 28 gli indagati, di cui 17 italiani e 11 rumeni tra i 24 e i 65 anni.

L’INDAGINE

Gli italiani sono residenti ad Andria, Canosa, Minervino Murge, Spinazzola e San Ferdinando nella BAT, a Ruvo di Puglia, Corato e Terlizzi nel Barese. 8 sono finiti in carcere, 6 ai domiciliari, obbligo di presentazione per 12 persone, di dimora per altre 2. Cinque i cittadini rumeni raggiunti da provvedimenti restrittivi.

LE ACCUSE

Il gruppo risponde, a vario titolo, di associazione per delinquere, rapina, ricettazione, riciclaggio, furto aggravato, furto in abitazione, evasione e sostituzione di persona. Per alcuni è contestata l’aggravante della transnazionalità. Le indagini sono partite da un trattore rubato il 29 ottobre 2024 a Banzi, in provincia di Potenza, e ritrovato il 12 dicembre dello stesso anno a Canosa con gli identificativi alterati e i documenti falsi. Il gruppo, per gli investigatori, dopo i furti nelle aziende agricole alterava i numeri di telaio, sostituiva le targhe e falsificava le carte di circolazione. I mezzi restavano nascosti a lungo in zone impervie della Murgia, poi iniziava il loro viaggio a bordo di autoarticolati passando dal porto di Brindisi e dalla Grecia, per arrivare infine in Romania.

I MEZZI RECUPERATI

Nel corso dell’indagine denunciato il conducente di un autoarticolato di una ditta di trasporti rumena sul quale era nascosto un mezzo agricolo rubato a Palazzo San Gervasio, nel Potentino. L’autoarticolato sequestrato. Sette i mezzi recuperati, molti dei quali restituiti ai legittimi proprietari. Le indagini si sono avvalse di pedinamenti notturni, ricostruzione dei dati gps e della collaborazione con le autorità rumene e l’Europol. Oltre a Canosa e San Ferdinando, anche Minervino, Spinazzola e Foggia rappresentavano snodi logistici importanti, mentre le località più gettonate per i furti alle imprese agricole erano Gravina, Melfi, Candela e altri piccoli centri lucani. I proventi della vendita confluivano in una cassa comune da cui erano pagati veri e propri stipendi ai membri del gruppo.