4 minuti per la lettura

Tutto partito dall’esposto di Pace (Azione). Forze dell’ordine in Municipio a Potenza per acquisire verbali delle sedute, registri e liquidazioni dei gettoni di presenza percepiti dai consiglieri negli ultimi 5 anni



POTENZA – È scattato nella tarda mattinata di ieri, negli uffici del Palazzo del Consiglio (dove si tengono le riunioni delle commissioni) di piazza Matteotti, il sequestro degli atti delle riunioni delle commissioni consiliari . Le Forze dell’ordine entrate negli uffici municipali per acquisire i verbali delle sedute, le attestazioni delle presenza e anche i prospetti di liquidazione dei compensi erogati ai consiglieri comunali nel corso degli ultimi cinque anni.

Sequestro scattato dopo l’esposto di Pace

Il sequestro sarebbe scattato a seguito di un esposto-denuncia presentato dal consigliere Carmine Davide Pace, presidente della Prima commissione consiliare permanente, al centro, negli ultimi mesi, di un braccio di ferro con tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza.

Pace, avrebbe denunciato, presunte irregolarità e forzature nella gestione e nel funzionamento dei lavori delle commissioni, partendo da quella da lui presieduta. Commissione i cui lavori erano stati sospesi dal presidente del consiglio comunale, Smaldone. Atto di sospensione che, però, sarebbe stato illegittimo perché privo di specifiche contestazioni.

La denuncia presentata da Pace e che avrebbe portato al sequestro del 25 novembre sarebbe legata alla tenuta formale degli atti delle commissioni. Tenuta degli atti che vedrebbe, nel caso della Prima commissione consiliare, lo stesso Pace, nella sua veste di presidente, dover rispondere in prima persona della regolarità dei verbali visto che in calce vengono apposte le firme dei presidenti e dei segretari comunali.



Il sequestro arriva a meno di 24 ore dalla presa di posizione dei consiglieri di opposizione, che avevano pubblicamente denunciato come le tensioni interne «alla maggioranza» stessero «compromettendo» i lavori delle commissioni . Gli esponenti di centrodestra , pertanto, avevano chiesto l’intervento formale del presidente del Consiglio comunale, Pierluigi Smaldone, per fare chiarezza «sulla gestione dell’assemblea» e «di garantire il rispetto delle regole».

Una spesa complessiva di 400mila euro

Sebbene al momento viga il massimo riserbo sia sull’autorità che coordina gli accertamenti sia sulle ipotesi al vaglio, il dato temporale dell’acquisizione offre un’indicazione precisa sul piano procedurale: l’arco dei cinque anni preso in esame coincide con il termine ordinario di prescrizione previsto dall’ordinamento per le verifiche in materia di responsabilità amministrativa ed erariale.



L’incrocio tra i registri delle presenze, gli orari di ingresso e uscita riportati nei verbali – verbali ricordiamo sempre firmati dai presidenti e dai segretari – e i mandati di pagamento ai singoli consiglieri che partecipano ai lavori serviranno per verificare la piena corrispondenza tra l’effettiva partecipazione ai lavori d’aula e l’erogazione dei gettoni di presenza, la cui spesa complessiva ammonterebbe «a circa 400 mila euro l’anno – così aveva dichiarato il consigliere Carmine Davide Pace – (su un costo totale del Consiglio stimato intorno al milione)». Saranno probabilmente anche verificate le procedure di liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro per i permessi retribuiti che spettano ai consiglieri per i lavori in Commissione.

Al momento solo un’analisi tecnica e contabile



Al momento non risulterebbero provvedimenti formali a carico di singoli soggetti: l’attività si concentra sull’analisi tecnica e contabile degli atti prelevati a Piazza Matteotti, che dovrà stabilire se vi siano state anomalie procedurali o se le liquidazioni siano avvenute nel pieno rispetto delle norme vigenti. Il sequestro segna un ulteriore passo in avanti della frattura interna alla maggioranza. Frattura nata, mesi fa, dopo che il consigliere Pace aveva denunciato la sua cancellazione dal gruppo whatsapp. Una cancellazione che, in un crescendo, ha finito con il minare le sedute delle Commissioni consiliari permanenti e il ruolo di garanzia del Presidente del Consiglio comunale, Pierluigi Smaldone, finito nel mirino dell’opposizione di centrodestra.

La spaccatura tra Pace e la sua maggioranza sta «provocando – come hanno denunciato dal centrodestra – pesanti ripercussioni sul funzionamento di tutte e sei le Commissioni consiliari, dove oggi manca la giusta serenità per lavorare in modo costruttivo». In un clima di crescente sospetto reciproco che paralizza il confronto, lo stesso Pace – stando ai bene informati – è arrivato ad accusare alcuni colleghi di maggioranza di registrare le sedute, quando in realtà sarebbe proprio lui a effettuare le registrazioni.

Il centrodestra accusa di immobilismo la presidenza del consiglio



Di fronte a questo clima teso, fatto di accuse incrociate e veleni che impediscono il normale svolgimento dell’attività amministrativa, i consiglieri comunali di centrodestra hanno diffuso accusato di «immobilismo» l’immobilismo la presidenza del Consiglio.

«Riteniamo che non si possa continuare ad assistere in silenzio alle ripetute contestazioni sollevate da un consigliere comunale in merito al corretto svolgimento delle Commissioni consiliari, alle modalità di appello e al rispetto delle procedure regolamentari». Centrodestra che ha rimarcato come le Commissioni rappresentano «organismi fondamentali della vita amministrativa della città, luoghi di approfondimento degli atti, di confronto democratico, di proposta e di controllo dell’operato dell’amministrazione» e proprio per questo «il loro corretto funzionamento deve essere garantito, senza lasciare spazio a dubbi e incertezze».