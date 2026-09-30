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Melfi, accordo fatto salvi i 150 lavoratori della Pmc Brose. I dipendenti passano tutti alla “C Industries”. I sindacati: «Ora subito i permessi necessari».

La battaglia è durata un lunghissimo anno ma alla fine ne è valsa la pena. Perché è servita a salvare 150 posti di lavoro, a chiudere un periodo difficile del settore automotive e ad aprire una nuova fase nell’area industriale di San Nicola di Melfi. Ieri mattina, è stato sottoscritto l’accordo (ex articolo 47) con Pmc e Brose per il passaggio a C-Industries di tutti i dipendenti, che manterranno il contratto nazionale dei metalmeccanici. Un accordo che – come hanno evidenziato le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm e Fismic – chiudono “un anno fatto di speranza e mobilitazione, durante il quale abbiamo messo al centro una sola condizione: tornare a lavorare”.

Si tratta, sottolineano, di “un risultato reso possibile anche dalla scelta dell’imprenditore lucano Carmine Ciaglia, che ha creduto nel progetto e, soprattutto, ha creduto che in Basilicata si può e si deve continuare a fare industria e creare lavoro.

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La nascita di questo nuovo progetto industriale, che guarda anche oltre il perimetro dell’automotive, rafforza una nostra convinzione: la Basilicata ha bisogno di diversificare la propria struttura industriale, affiancando all’automotive nuove opportunità produttive e occupazionali”. Fim, Fiom, Uilm e Fismic ritengono quella di ieri “una giornata importante, ma non è il punto di arrivo”. E quindi “ringraziamo Confindustria Basilicata, che ha accompagnato e sostenuto il confronto, il Ministero, per l’attenzione e la vigilanza garantite durante tutto il percorso, Pmc e Brose, che anche nei momenti più difficili hanno contribuito a rendere possibile questa soluzione, e Stellantis, per aver messo a disposizione gratuitamente il sito industriale”.

“Ora serve continuare a sostenere concretamente questo progetto insieme alla Regione Basilicata – rimarcano i sindacati -. Restano infatti da completare autorizzazioni e iter amministrativi indispensabili per rendere operativo il nuovo insediamento. È necessario velocizzare il processo e accelerare gli iter autorizzativi, affinché il progetto possa diventare rapidamente operativo. L’obiettivo è uno solo: riportare al più presto tutti i lavoratori in un luogo fisico di lavoro”.

LE VOCI DEI SINDACATI E IL RUOLO DELLA REGIONE

Soddisfazione esprimono Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, e Marco Lomio, segretario Uilm Basilicata, dopo che «in questo anno non ci siamo mai fermati. Abbiamo lavorato con il Ministero, sollecitato le istituzioni e favorito il confronto affinché Stellantis si assumesse le proprie responsabilità, mettendo a disposizione un opificio per consentire la realizzazione del nuovo progetto industriale. Ma soprattutto abbiamo continuato a credere che in Basilicata i progetti di industrializzazione si possono e si devono fare». Per Sara Rinaudo, segretario generale, e Donato Russo della Fismic Confsal, «il dato più importante di oggi è che nessun lavoratore viene lasciato indietro. Da oggi comincia la parte più importante: trasformare un accordo in lavoro, produzione e prospettiva».

Di «prospettiva di continuità occupazionale e di rilancio produttivo» parla anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, aggiungendo: «È un risultato reso possibile da un lavoro istituzionale intenso e costante. Voglio sottolineare in particolare l’impegno degli Uffici del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Basilicata, che hanno seguito la vertenza con professionalità e continuità, accompagnando ogni passaggio fino alla soluzione raggiunta. Un contributo decisivo è arrivato anche dal rapporto costruito negli anni con Stellantis, che ha messo gratuitamente a disposizione il capannone in comodato d’uso per il nuovo investitore». Dopo aver ringraziato tutti gli attori della vertenza, Cupparo ribadisce che «ora bisogna accelerare autorizzazioni e adempimenti per rendere operativo il nuovo insediamento e consentire ai lavoratori di tornare al più presto nel proprio luogo di lavoro. La Regione continuerà a fare la propria parte perché questa soluzione industriale possa consolidarsi e crescere».

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È quanto chiedono anche Alessia Araneo e Viviana Verri, le consigliere regionali del Movimento 5 stelle, dopo aver ricordato che è passato «un anno dal giorno in cui quegli operai hanno montato la loro tenda davanti ai cancelli» dello stabilimento. «L’assessore allo Sviluppo economico ha rivendicato più volte il ruolo del suo dipartimento in questa vertenza – scrivono -. Ne prendiamo atto, e ci aspettiamo che lo stesso impegno si veda ora, nella parte che dipende soltanto dalla Regione. Il progetto prevede il trattamento di rifiuti elettrici ed elettronici e di pneumatici fuori uso, oltre a un impianto per la produzione di bitume: le autorizzazioni devono arrivare in tempi certi e con controlli seri”.

“Seguiremo ogni passaggio, in Consiglio regionale e fuori – assicurano – l’atto del 13 ottobre, il tavolo di monitoraggio fissato al Ministero per il 23 novembre, l’avvio delle attività atteso tra la fine dell’anno e l’inizio del 2027. Considereremo chiusa questa vertenza soltanto il giorno in cui questi lavoratori torneranno a lavorare dentro uno stabilimento, e non più davanti a un cancello».

Piero Lacorazza, capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, rimarca in una nota: «L’accordo salvaguarda circa 150 lavoratrici e lavoratori e, con l’investimento di un’impresa lucana, apre nuove prospettive produttive e occupazionali per l’area di Melfi che tuttavia non può e non deve rinunciare, nella complessità di una transizione, all’auto. Il percorso – conclude Lacorazza – sarà formalmente completato il 13 ottobre con la firma dell’atto definitivo di cessione. È un risultato importante. Ora la stessa determinazione va messa al servizio delle altre vertenze e del futuro industriale e occupazionale dell’area di Melfi».