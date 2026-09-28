La lucana miracolata Antonietta Raco incontra Papa Leone a Lourdes

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Papa Leone XIV incontra Antonietta Raco a Lourdes: con lei, lucana di Francavilla in Sinni, riconosciuto il 72esimo miracolo dal Santuario

Un abbraccio che sa di storia. Papa Leone XIV, che in questi giorni si trova a Lourdes, ha salutato personalmente Antonietta Raco, protagonista della più recente guarigione riconosciuta come miracolo dal Santuario, la 72esima guargione inspiegabile nella storia del luogo. L’incontro è avvenuto al termine del momento dedicato ai malati e agli operatori dell’Accueil Notre-Dame, dove il Pontefice ha incontrato anche quanti, ogni giorno, accompagnano e assistono i pellegrini malati e con disabilità.

Sessantotto anni, originaria della Basilicata e residente a Francavilla in Sinni, Antonietta si trova in questi giorni a Lourdes anche lei con il pellegrinaggio nazionale dell’Unitalsi, che quest’anno riunisce circa 4mila persone. La sua storia è legata alla guarigione da una sclerosi laterale primaria, avvenuta nel 2009 e riconosciuta successivamente come scientificamente inspiegabile. Raco era arrivata a Lourdes proprio durante un pellegrinaggio dell’Unitalsi. La sua guarigione, esaminata nel corso degli anni dagli organismi medici e canonici competenti, è stata attribuita all’intercessione della Madonna.

Accanto ad Antonietta, sul palco dell’incontro con il Pontefice, era presente anche Giada Monami, medico italiano nonché prima donna a ricoprire l’incarico di responsabile dell’Ufficio delle Constatazioni Mediche del Santuario di Lourdes, l’organismo che esamina le guarigioni dichiarate dai pellegrini. Nel corso dell’incontro, Leone XIV ha rivolto parole di particolare vicinanza ai malati, sottolineando che non sono « un peso, siete il cuore pulsante della nostra umanità e un tesoro prezioso per la Chiesa». Il Santo Padre ha assicurato la propria preghiera per quanti affrontano la malattia e per coloro che non hanno potuto raggiungere Lourdes.