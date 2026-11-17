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Alessandro Minutella, prete scomunicato, incontra poche decine di fedeli a Potenza e contesta i vescovi dopo l’invito dell’arcivescovo Carbonaro a disertare l’appuntamento. «Temono il confronto»

POTENZA – Qualche decina di persone ha raggiunto sabato pomeriggio, 14 novembre 2026, un albergo alla periferia di Potenza per partecipare all’incontro con Alessandro Minutella, un tempo sacerdote dell’Arcidiocesi di Palermo, scomunicato nel 2018 per eresia e scisma, ridotto allo stato clericale nel gennaio 2022 per decisione della Santa Sede. L’appuntamento è stato preceduto da un pubblico invito a disertarlo rivolto nei giorni precedenti ai fedeli dall’arcivescovo di Potenza, Davide Carbonaro.

PRETE SCOMUNICATO, POCHI FEDELI ALL’INCONTRO A POTENZA

L’iniziativa si è articolata in un momento di preghiera, la celebrazione della messa e l’adorazione eucaristica, ma soprattutto in un lungo discorso di Minutella, che ha accolto i presenti rivolgendosi loro con l’appellativo di “piccolo resto”, espressione con la quale identifica la comunità di fedeli che lo segue. Un gruppo che, nelle sue parole, rappresenta una minoranza rimasta fedele alla vera dottrina cattolica, in opposizione a quella che definisce la «falsa Chiesa» insediata a Roma.

L’ATTACCO AI VESCOVI DI MINUTELLA

Prima del Rosario, Minutella ha dedicato una parte consistente del suo intervento proprio alla presa di posizione dei vescovi di Potenza e del Molise, che nei giorni scorsi hanno invitato i fedeli a non partecipare ai suoi appuntamenti. Il palermitano ha contestato la scelta di intervenire con comunicati e provvedimenti, rilanciando invece la richiesta di un confronto pubblico sulle questioni dottrinali che sono all’origine della sua rottura con la gerarchia ecclesiastica. «Temono il confronto», ha sostenuto, accusando i vertici della Chiesa di sottrarsi alla discussione.

IL CASO DEL PRETE SCOMUNICATO, ALESSANDRO MINUTELLA

Nel commentare la vicenda, ha fatto anche riferimento alla propria presenza in Basilicata e in Molise, lasciando intendere che potrebbe tornare più spesso in queste regioni. «Improvvisamente conviene venire in Basilicata e in Molise, mi sa che verrò più spesso», ha detto, raccontando di aver seguito le reazioni suscitate in Sicilia dalla pubblicazione di comunicati episcopali contro di lui.

Al centro della sua predicazione c’è il rifiuto di riconoscere la legittimità dei pontificati di Francesco e del suo successore Leone XIV, Robert Francis Prevost. Minutella rivendica invece la continuità con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Una posizione che accompagna le accuse rivolte alla gerarchia ecclesiastica sulla vicenda della Pachamama, la figura simbolica legata alle culture indigene amazzoniche comparsa in alcuni riti celebrati in Vaticano.

L’UNZIONE CON L’OLIO

Nel suo intervento ha inoltre invitato i presenti a non abbandonare la comunità, mettendoli in guardia da quello che considera il rischio di tornare nella Chiesa cattolica o di aderire ad altri gruppi tradizionalisti. Ha annunciato anche la volontà di proporre un’unzione con l’olio per quanti ne facciano richiesta, accompagnata da una preghiera per le persone che attraversano momenti di sofferenza e difficoltà.

L’APPUNTAMENTO A POTENZA E GLI ALTRI INCONTRI

L’appuntamento potentino si inserisce in un’attività di incontri e raduni che Minutella porta avanti in diverse città italiane e all’estero. Nel corso della riunione ha richiamato anche il prossimo appuntamento nazionale del suo gruppo, fissato a Milano per l’8 dicembre.

L’arcivescovo Carbonaro, nel suo messaggio ai fedeli, aveva ricordato che Minutella non esercita alcun ministero sacerdotale nella Chiesa cattolica e non è autorizzato a celebrare i sacramenti, predicare o svolgere attività di catechesi in suo nome.

L’INTERVENTO DI CARBONARO

Il presule aveva precisato che la vicenda non riguarda una semplice divergenza di opinioni o una diversa sensibilità ecclesiale, ma investe la comunione con la Chiesa, il riconoscimento dell’autorità del Romano Pontefice e la fedeltà al Magistero.

Da qui l’invito a non partecipare all’incontro, né a favorirne l’organizzazione e la promozione. Carbonaro aveva anche messo in guardia dal rischio che iniziative presentate attraverso il linguaggio della tradizione, della preghiera e della fedeltà alla Chiesa possano condurre progressivamente fuori dalla piena comunione cattolica. «Non esiste una Chiesa cattolica alternativa», aveva scritto, ricordando che la fedeltà alla Tradizione non può essere contrapposta alla comunione con il Papa e con i vescovi in comunione con lui.

PRETE SCOMUNICATO, LE PAROLE DELL’ARCIVESCOVO

Il richiamo, aveva concluso l’arcivescovo, non nasceva da ostilità personali né da giudizi sulle intenzioni dei singoli partecipanti, ma dalla responsabilità di custodire il bene spirituale dei fedeli e l’unità della comunità ecclesiale.

Carbonaro è stato più “morbido” del suo omologo di Campobasso-Bojano, Biagio Colaianni, che in una lettera ai fedeli ha scritto: «Chi vi partecipa mette in grave pericolo la propria fede e compromette la comunione con la Chiesa, esponendosi al rischio di incorrere negli stessi delitti di eresia e di scisma».