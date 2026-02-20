Basilicata, reflui Eni, tutti assolti

3 minuti per la lettura

Caso reflui Eni. Rovesciate le condanne per la gestione dei reflui del Centro olio di Viggiano. Saltano anche i risarcimenti per le royalty non incassate dalla Regione Basilicata

POTENZA – La Corte d’appello di Potenza ha annullato le condanne a sei ex dirigenti locali dell’Eni, e l’ex capo dell’ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata nel processo sulla gestione dei reflui del Centro olio di Viggiano.

REFLUI ENI CENTRO VIGGIANO, ANNULLATE CONDANNE A SEI DIRIGENTI



Il collegio presieduto da Lucia Casale ha revocato anche la condanna alla compagnia petrolifera al pagamento di una sanzione amministrativa da 700mila euro, la confisca dai suoi conti di 44,2 milioni di euro, quale provento del reato contestato ai dipendenti, e una serie di cospicui risarcimenti. A partire da quello milionario alla Regione Basilicata per il crollo delle royalty incassate a causa dello stop per 5 mesi della produzione di petrolio e gas, nel 2016.

Il processo ruotava attorno a un’ipotesi di traffico illecito di rifiuti a carico di Ruggero Gheller, Nicola Allegro e Luca Bagatti, condannati in primo grado a 2 anni di reclusione (con l’esecuzione sospesa), e di Enrico Trovato, Roberta Angelini e Vincenzo Lisandrelli, condannati in primo grado a 1 anno e 4 mesi.

LE INDAGINI



Nel mirino dei pm era finito, in particolare, lo smaltimento delle acque fossili estratte dalle profondità della Val d’Agri assieme al greggio e dal gas. Acque che venivano smaltite per due terzi in un pozzo esausto nel territorio di Montemurro (il Costa Molina 2), e per il resto in alcuni depuratori sparsi in mezza Italia.

L’ERRONEA QUALIFICAZIONE DEI REFLUI



Secondo gli inquirenti, infatti, quei reflui sarebbero stati classificati, erroneamente, come rifiuto non pericoloso, mentre al loro interno venivano mescolate diverse sostanze tossiche come le ammine, derivate dagli altri processi di produzione del Centro olio. Tipo la «purificazione del gas», e la «produzione di zolfo». Di qui il sequestro, a marzo del 2016, di un serbatoio e del pozzo in questione, e lo stop della produzione fino a quando Eni non ha adottato alcune modifiche strutturali.

LE PRIME CONDANNE



L’ex capo dell’ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata Salvatore Lambiase, invece, era stato condannato in primo grado a 18 mesi di reclusione, per un’ipotesi di abuso d’ufficio legata alla revoca di una diffida alla compagnia petrolifera di bandiera per le emissioni incontrollate dal Centro olio di Viggiano. Revoca illegittima, secondo i magistrati di primo grado, che avrebbe testimoniato «un comportamento consapevolmente accondiscendente nei confronti dell’azienda petrolifera».

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA



Per leggere le motivazioni della sentenza emessa ieri, giovedì 19 febbraio 2026, occorrerà attendere qualche settimana.

Solo allora si capirà cosa si nasconde dietro la formula pronunciata nei confronti dei dirigenti Eni («il fatto non sussiste»). Vale a dire se alla base dell’assoluzione vi sia stata una valutazione sull’involontarietà delle condotte contestate, quella che in gergo tecnico viene chiamata “assenza del dolo”, o altro.

CASO ENI, LA SENTENZA DI PRIMO GRADO



Nelle motivazioni della sentenza di primo grado emessa a marzo del 2021 dal collegio presieduto da Rosario Baglioni, infatti, si sottolineava che Eni e i suoi dirigenti non potevano non sapere che fosse illegale mischiare rifiuti di natura diversa, prodotti dalle lavorazioni di petrolio, gas e zolfo. Anche se era consentito dalle autorizzazioni della Regione Basilicata.

Diverso il discorso per l’accusa a Lambiase.



A luglio del 2024 il reato di abuso d’ufficio che gli veniva contestato viene abrogato per effetto della prima “riforma Nordio”. Pertanto i giudici non hanno potuto fare altro che prendere atto della circostanza che i fatti contestati non costituiscono più reato.

La Corte d’assise ha rigettato l’appello presentato da alcune parti civili ai fini risarcitori, condannandole al pagamento delle spese legali.