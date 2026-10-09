Metapontino, 19 condanne per narcotraffico: oltre 100 anni di pene

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Narcotraffico tra il Metapontino, la Calabria e la Puglia: 19 condanne. La Corte d’Assise di Potenza ha inflitto condanne per oltre 100 anni di reclusione nei confronti degli appartenenti ad un presunto sodalizio criminale dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti lungo la fascia jonica lucana, con propaggini operative e di approvvigionamento che comprendevano anche le vicine province pugliesi e calabresi. Ma ancora una volta in un processo a carico di Gerardo Schettino, l’ex carabiniere di Scanzano Jonico, nel Materano, considerato il capo dell’omonimo clan malavitoso operante a Scanzano Jonico e in tutta la zona del Metapontino, è esclusa l’aggravante mafiosa. Per lui una pena a sette anni di reclusione.

A novembre 2023, la Corte d’Appello di Potenza ha ribaltato la qualificazione giuridica nel processo “Ruska”. I giudici hanno stabilito che il gruppo “non fu mafia”, facendo cadere l’aggravante dell’associazione mafiosa. Di conseguenza, la pena per Schettino è rideterminata e ridotta a 15 anni di reclusione (poi ricalcolata in circa 9 anni per i reati specifici legati al nucleo principale). Schettino ha accumulato condanne anche in altri procedimenti (come una pena a 9 anni e 8 mesi per traffico di droga legata a filoni d’indagine con la criminalità calabrese) che ha finito di scontare in regime di detenzione domiciliare.

A seguito delle sentenze d’appello, l’ex militare ha pubblicamente contestato l’impianto accusatorio iniziale che lo aveva dipinto come un boss mafioso, presentando esposti in merito alle indagini svolte sul suo conto.

LE ALTRE CONDANNE

La condanna maggiore, 10 anni e 2 mesi, inflitta nei confronti del barese Giuseppe Signorile. Dieci anni per il materano Nicola Lo Franco, 9 anni per Nunzio Larizza di Montescaglioso, 8 anni e 4 mesi per il pugliese Domenico Porcelli, 7 anni per il brindisino Gianfranco Maiorano, per il materano Franceschino Venezia e Giuseppe Lopatriello di Policoro, 6 anni e 6 mesi per Domenico Bianco di Policoro, Casimiro Santarcangelo di Scanzano Jonico e Michele Renna di Montalbano Jonico, 6 anni per il napoletano Antonio Maddaloni, 2 anni per Vittorio Corrado di Scanzano Jonico, del calabrese Luigi Fusato, Francesco Pellegrino di Montescaglioso, Said Chariki, Nouredine Azzouz e Giuliano D’Amilo.

La Corte presieduta dal giudice Rosario Baglioni ha emesso anche diverse assoluzioni nei confronti di Antonio Giannetta, Pawel Jan Federkiewicz, Loredana Fanelli, Francesco Spizzico, Vito Malizia, Marco Bruno, Pietro Suriano, Giuseppe Battafarano, Vittorio Corrado, Pietro Giovanni Galetta, Carmine Vincenzo Lerose, Domenico Marino, Dritan Naci, Daniele Tutino, Francesco De Bonis, Francesco Di Gregorio e Francesco Pellegrino, Vincenzo Luigi Celico, Berardino Sforza, Gianina Baciu e Kamal Azili.

NON LUOGO A PROCEDERE E ESTINZIONI DI REATO

Diverse le pronunce di non doversi procedere. Per Luigi Fusato e Nicola Di Cosola è stato dichiarato il non doversi procedere relativamente ad un capo d’imputazione a causa dell’esistenza di un precedente giudicato (ne bis in idem). L’intervenuta prescrizione ha portato all’estinzione dei reati per numerosi imputati, tra i quali Giuseppe Schettino, Giovanni Bruno, Vincenzo Porcelli, Giovanni Signorile, Antonio Giannetta, Pawel Jan Federkiewicz, Carmine Barca, Dritan Naci, Francesco Nicoletti, Luigi Carrassi, Francesco Bellino, Giuseppe Olivelli, Giampietro Lo Franco, Pietro Suriano, Giuseppe Battafarano, Vincenzo Luigi Celico, Ivan Verardo e Gianluca Adinolfi. È stata infine dichiarata l’estinzione dei reati per morte del reo nei confronti di Leonardo Salvatore Gianluca Donadio.

La Corte d’Assise ha disposto la confisca e la distruzione dello stupefacente e degli strumenti da taglio e confezionamento sequestrati all’epoca delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza. Per le motivazioni del verdetto di primo grado arrivato nel tardo pomeriggio di martedì bisognerà attendere novanta giorni.