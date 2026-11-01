Cantieri ed estorsioni a Potenza: quattro nuove misure cautelari

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Cantieri strategici, l’inchiesta sulle estorsioni vira sulle responsabilità e le connivenze dei colletti bianchi: quattro nuove misure cautelari a Potenza

Il secondo blitz firmato dal giudice Antonello Amodeo ha ufficialmente aperto la nuova fase dell’inchiesta sulle infiltrazioni nei cantieri strategici di Potenza, spostando l’asse dell’azione giudiziaria dai muscoli della strada alle scrivanie dei colletti bianchi. Le quattro misure interdittive notificate ieri dai Carabinieri del Comando Provinciale non rappresentano un episodio isolato, ma il naturale e dirompente prolungamento dell’ordinanza che all’inizio di ottobre aveva già blindato in cella e sotto stretta custodia i vertici del sodalizio criminale. Sotto la lente della Procura della Repubblica si consolida il reticolo di subappalti abusivi all’interno dell’Università della Basilicata e pratiche di mediazione fraudolente finalizzate all’usura.

COME SI FINANZIAVA IL CARTELLO CRIMINALE

Questo nuovo filone di provvedimenti interdittivi, della durata di dodici mesi, connette le pretese economiche del nucleo di Antonio Lopiano alle attività professionali dei quattro imprenditori e broker bloccati dall’Arma. Nel cantiere di Macchia Romana, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno accertato come Marco Cerverizzo e Umberto Zara avessero bypassato i rigidi controlli dell’Unibas, perfezionando un subappalto abusivo da due milioni di euro per la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali e delle serre destinati al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. L’operazione era schermata da una scrittura privata fittizia del valore forse inferiore o pari a cinquecentomila euro, un espediente utilizzato per nascondere la reale entità dei lavori e aggirare l’obbligo di richiedere l’autorizzazione amministrativa agli uffici dell’Ateneo lucano.

IL MONOPOLIO DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONALI

Un accordo che ricalca lo schema speculativo già tentato per gli impianti elettrici del Trauma Center al polo ospedaliero San Carlo, confermando l’esistenza di un cartello strutturato per monopolizzare le grandi opere pubbliche regionali. La forza dell’inchiesta investigativa emerge tuttavia dall’analisi dei canali di finanziamento abusivi gestiti da Raffaele Bartali e Angela Pietrafesa. I due intermediari operavano aggirando le iscrizioni obbligatorie all’albo dell’Organismo degli Agenti e dei Mediatori, intercettando cittadini in grave stato di indigenza per istruire pratiche di finanziamento. Su un prestito di cinquemila euro richiesto attraverso la società Avvera, il cartello esigeva ben 2500 euro di commissione interna, da spartire a metà tra i mediatori abusivi e lo stesso Lopiano.

Sebbene questo specifico prestito sia fallito per i controlli societari, i capitali paralleli servivano a ripianare i conti scoperti delle Postepay di famiglia e i debiti contratti sulla carta American Express della compagna convivente Federica Anna Stenta, indicata dagli inquirenti come mente strategica e morale di diverse sponde economiche. I flussi finanziari acquisiti presso la filiale potentina della BdM nel canale parallelo di Sviluppo Basilicata, provano che il denaro di provenienza illecita veniva poi immediatamente polverizzato attraverso micro-ricariche frazionate. L’impiegato bancario Pietro Metastasio, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe agevolato il transito di queste somme pur conoscendone la natura fraudolenta.

IL RICICLAGGIO

Il sistema contabile prevedeva inizialmente il riciclaggio dei capitali mediante l’emissione di fatture false per servizi pubblicitari mai eseguiti da parte di Gerardo Vaccaro. Questo specifico reato societario è rimasto allo stadio di mero tentativo solo perché Lopiano, pressato dalla necessità impellente di riscuotere i contanti, ha modificato la strategia all’ultimo secondo esigendo un bonifico bancario istantaneo e diretto. I flussi finanziari rivelano un’ulteriore anomalia societaria legata alla gestione materiale delle somme distratte. I diecimila euro transitati sul conto di Lopiano e sottratti ai fondi regionali non sono stati prelevati in contanti, ma attraverso una ragnatela di micro-ricariche telematiche dirette a coprire i saldi passivi di tre diverse carte prepagate aziendali intestate a società di comodo non censite dalle prime informative.

Questo schema di frazionamento serviva a eludere le segnalazioni automatiche della Banca d’Italia per operazioni sospette. I militari hanno estratto dal computer di Carlo De Angelis le bozze digitali dei contratti di consulenza fittizi e i file di contabilità occulta denominati “spese extra”, in cui erano registrate le scadenze precise dei bonifici da retrocedere al sodalizio prima che scattassero i controlli formali dell’ente pagatore.

La Procura distrettuale di Potenza non considera affatto chiusa la partita e ha già formalizzato il ricorso al Tribunale del Riesame per impugnare i quattro rigetti di custodia cautelare emessi dal Gip Antonello Amodeo in prima battuta.