Tito Scalo, incidente sul lavoro, 4 indagati

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Incidente sul lavoro a Tito Scalo, chiuse le indagini per la morte di Ferdinando Roma, 35enne di Pignola. Prevenzione, norme violate: l’accusa è di cooperazione in omicidio colposo

Incidente mortale sul lavoro a Tito Scalo, nel Potentino. Chiuse le indagini: quattro indagati per la morte del giovane operaio lucano Ferdinando Roma.

L’accusa è di cooperazione in omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Queste le accuse mosse dalla Procura della Repubblica di Potenza nei confronti di quattro indagati a seguito del decesso di Ferdinando Roma, il giovane operaio di 35 anni di Pignola, vittima di un grave incidente sul lavoro nella zona industriale di Tito Scalo, all’interno dell’azienda metalmeccanica “Patrone & Mongiello” che si occupa di stampaggio a freddo dei metalli e di lamiere.

INCIDENTE SUL LAVORO A TITO SCALO

L’incidente si verificò il 9 giugno 2025, il giovane perse la vita dopo sei giorni all’ospedale San Carlo di Potenza, dopo aver riportato importanti traumi al cranio e al braccio. Venne trasferito con urgenza al Pronto Soccorso del nosocomio potentino in condizioni gravissime.

Stando alla ricostruzione, il giovane operaio, nell’effettuare attività di spostamento insieme a un collega, sarebbe rimasto schiacciato da una pressa.

GLI INDAGATI

Gli indagati sono il datore di lavoro, il coordinatore con incarico alla sicurezza dei lavoratori e il gestore e manutentore delle attrezzature da lavoro. Risulta essere indagata anche la società per responsabilità che è prevista dalla legge 231, che disciplina la responsabilità amministrativa (ma di natura sostanzialmente penale) per i reati commessi da persone fisiche che ricoprono funzioni apicali o da dipendenti.

IL FASCICOLO

Il fascicolo d’inchiesta è nelle mani dei pubblici ministeri Sarah Masecchia e Giampaolo Robustella, che nei giorni scorsi hanno notificato agli indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Le indagini si sono focalizzate proprio sui dispositivi di sicurezza delle macchine operatrici con approfonditi accertamenti investigativi, tanto da ipotizzare diverse criticità, anche per quanto riguarda la manomissione dei dispositivi di protezione.

Nel procedimento penale risultano essere costituiti, come parte offesa, la moglie del giovane operaio deceduto, i due figli, i genitori, il fratello e la sorella della vittima.

Successivamente all’eventuale presentazione di memorie difensive o di interrogatori che potranno essere richiesti dagli indagati, la Procura di Potenza deciderà se rinviare a giudizio.

All’epoca dei fatti, i sindacati Cgil e Fim Cisò ribadirono la necessità di rafforzare i controlli, specificando che la Basilicata presenta un’incidenza del 25% superiore alla media nazionale per le morti sul lavoro.

INCIDENTI SUL LAVORO, L’INCREMENTO

C’era già un allarmante incremento degli infortuni mortali nel settore metalmeccanico e industriale, ma la Basilicata, secondo quanto riportato dai sindacati, era in “zona rossa” per incidenza di decessi sul lavoro, e le organizzazioni sindacali invocano misure immediate e un Osservatorio regionale attivo sulla sicurezza dei lavoratori. In Basilicata, dall’inizio del 2026, si registrano 6 vittime causate da incidenti sul lavoro, delineando un quadro preoccupante che ha riacceso con forza le proteste e le denunce dei sindacati regionali in merito alla sicurezza. L’ultimo decesso il 14 ottobre scorso. L’operaio cinquantenne Rocco De Carlo ha perso la vita presso lo stabilimento della Lucania Resine nella zona industriale della città. L’uomo è deceduto all’ospedale San Carlo dopo essere rimasto schiacciato da un pesante macchinario durante alcune manovre di spostamento.