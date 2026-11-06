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Potenza, tettoia abusiva: Telesca e moglie a giudizio col marito della dirigente. Contestata al sindaco anche la chiusura di una finestra.

POTENZA- Per realizzare la loro elegante “guest house”, che ha aperto i battenti a luglio 2025, sindaco e consorte avrebbero alterato la facciata dell’ex “Palazzo Calvi”, a lato del tempietto del santo patrono della città, impipandosene del “vincolo storico” apposto sugli immobili del centro. In concorso col marito dell’ attuale dirigente dell’ufficio Urbanistica del Comune. E’ questa l’accusa per il 13 gennaio dovranno comparire davanti al giudice Paolo Cirillo il primo cittadino di Potenza, Vincenzo Telesca, sua moglie Francesca Paternoster e l’ingegnere Roberto Missanelli.

A comunicare di aver ricevuto il decreto di citazione diretta a giudizio, ieri, è stato Telesca in persona. L’accusa del pm Giacomo Esposito ruota attorno a un paio di interventi effettuati durante la ristrutturazione dell’immobile di piazza Matteotti acquistato nel 2022 dalla moglie del sindaco. Il primo, che è anche il più importante, riguarda la “tettoia/pergola fotovoltaica” realizzata sulla terrazza dell’immobile. Mentre il secondo consiste nella “trasformazione di un infisso in struttura opaca mediante la realizzazione di una muratura”.

LE CONTESTAZIONI DELLA PROCURA POTENZA E LE REAZIONI DI TELESCA A GIUDIZIO CON LA MOGLIE

L’ipotesi della procura guidata da Camillo Falvo è una violazione delle previsioni “contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato del nucleo urbano centrale – centro storico “zona A” – area sottoposta al solo intervento di Restauro e risanamento conservativo e consolidamento (Rrcc)”. Installando la tettoia fotovoltaica e chiudendo una finestra sulla facciata dell’immobile, quindi, la proprietaria Paternoster e il marito “amministratore pro tempore del condominio Palazzo Calvi”, Telesca, avrebbero effettuato “modifiche di prospetto” non autorizzate, per cui la legge prevede “l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro”.

Il pm ipotizza anche il concorso negli abusi del progettista della ristrutturazione, l’ingegnere Roberto Missanelli, che è anche il marito di Alessandra Saponara (non indagata), dirigente a tempo indeterminato del Comune scelta dal sindaco a luglio del 2025 per guidare l’ufficio Urbanistica.

I giorni sono gli stessi dell’apertura della sua guest house. Un mese dopo la morte del fu assessore all’Urbanistica, Enrico Torlo, che ha riportato in capo al sindaco le deleghe in materia, mai più riassegnate.

A novembre 2025, dopo le rivelazioni del Quotidiano sulle acquisizioni di atti in Comune da parte dell’autorità giudiziaria, Telesca si era detto certo, davanti alle telecamere della Tgr Rai, che la magistratura avrebbe appurato «una volta per tutte la regolarità dei lavori eseguiti». Ieri invece, sempre alla Tgr, ha liquidato le accuse come il prodotto di una “lotta politica”, scesa a “livello personale”.

LE ORIGINI DELL’INCHIESTA CHE VEDE A GIUDIZIO TELESCA E LA MOGLIE E LA DIFESA IN CONSIGLIO COMUNALE DI POTENZA

In realtà a denunciare per primo la comparsa della tettoia a coprire il cielo sopra il tempietto di San Gerardo era stato il “cronista di strada” Gianluigi Laguardia con una diretta social alla vigilia delle festività patronali che nel 2024 si sono svolte nel pieno della campagna elettorale per le comunali.

Poi era arrivata un’interrogazione della minoranza del consiglio comunale a cui rispose in aula il compianto assessore Torlo, a settembre 2024, illustrando quanto rappresentato dagli «uffici», e dalla proprietà dell’immobile, ovvero dalla signora Telesca, a fronte delle richieste di chiarimenti inviate. Una rappresentazione smentita in tutto e per tutto dal capo d’imputazione del pm.

«Tanto la normativa vigente… quanto la giurisprudenza prevalente – riferì Torlo in consiglio comunale – consentirebbero la libera realizzazione della tettoia ai fini del sostegno di un impianto fotovoltaico, pur ricadendo l’intervento in centro storico e fermo restando la non sottoposizione a vincolo culturale dell’immobile rispetto a quest’ultimo confermato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata. La corposa relazione tecnica prodotta in risposta a quanto richiesto dagli uffici faceva preliminarmente presente come la realizzazione della tettoia in parola avesse la funzione di struttura a sostegno dell’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio delle unità immobiliari presenti all’interno dello stabile».

«Si rifaceva, inoltre, a giurisprudenza (…) che ha evidenziato che l’impianto fotovoltaico su un pergolato è da intendersi attività edilizia libera, per la quale non occorre il permesso a costruire rilasciato dal Comune».

LE DEROGHE NORMATIVE E LE POLEMICHE SULLA MANCATA NOMINA DELL’ASSESSORE

«La normativa nazionale, pertanto – aveva concluso l’assessore -, quale fonte gerarchicamente superiore, emanata in nome di un interesse ritenuto dal legislatore quale superiore e prevalente qual è l’efficientamento energetico degli edifici, ha espressamente previsto la possibilità di deroga, qualora necessaria, alla normativa comunale. Pertanto, non si riscontra alcuna irregolarità o difformità per quanto concerne la competenza dell’assessorato ovvero della giunta investita».

«E’ assurdo – ha tuonato ieri Laguardia da Facebook – che da oltre un anno, con un’inchiesta giudiziaria in corso, il sindaco non abbia nominato il nuovo assessore all’Urbanistica e al condono edilizio al posto del defunto Torlo, lasciando al dirigente dell’Urbanistica, direttamente interessato, il compito di chiarire i dubbi sollevati».