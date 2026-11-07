Potenza, sindaco a processo per abusi edilizi. Bivio sulla costituzione di parte civile

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Potenza, caso abusi edilizi. Il rischio di incompatibilità e decadenza non c’è malgrado il conflitto di interessi tra l’ente e i suoi vertici. Per il sindaco si pone una questione di opportunità

POTENZA – Rischia di provocare qualche imbarazzo aggiuntivo il processo per abusi edilizi a carico del sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, e consorte, più il progettista-marito della dirigente dell’ufficio Urbanistica del Comune. Oltre ai tipici risvolti penali.

Di qui all’udienza in Tribunale già fissata per il 13 gennaio, infatti, l’amministrazione dovrà decidere se costituirsi o meno parte civile.

CASO ABUSO EDILIZI A CAPO DEL SINDACO DI POTENZA VINCENZO TELESCA

Nel capo d’imputazione a firma del pm Giacomo Esposito il Comune è indicato come parte offesa del reato, quindi avrebbe diritto a farlo. La legge, inoltre, esclude che la costituzione di parte civile in un processo penale a carico di un amministratore configuri quel tipo di conflitto d’interesse per cui è prevista la decadenza dagli incarichi elettivi per incompatibilità. Cosa che invece avviene nell’eventualità di un contenzioso civile tra l’amministratore e l’ente amministrato.

IL COMUNE PARTE CIVILE?

Perché il Comune si presenti con un avvocato davanti al giudice Paolo Cirillo, ad ogni modo, occorrerebbe che l’ufficio legale dell’ente sottoponga alla giunta guidata dal sindaco-imputato una proposta in tal senso, e che la giunta l’approvi. Magari con l’astensione del diretto interessato.

Niente di più probabile, quindi, che dall’ufficio legale suggeriscano l’alternativa più comoda in queste circostanze, che è quella di restare a guardare. D’altronde la costituzione di parte civile è un diritto ma non un dovere dell’ente “danneggiato”.

LE OPZIONI

Se poi si arriverà a sentenza definitiva, tra qualche anno, il tema si riproporrà e la giunta che sarà in carica valuterà se avviare una distinta azione civile per il risarcimento dei danni provocati dal reato già accertato in sede penale.

Anche questa seconda opzione, tuttavia, presenta almeno un aspetto problematico.

Dal punto di vista politico, in particolare, sarebbe gioco facile per l’opposizione puntare il dito contro il conflitto d’interesse latente dell’imputato-sindaco Telesca.

LE OPPOSIZIONI

La stessa opposizione che nell’estate del 2024, a fronte di una serie di segnalazioni giornalistiche di possibili abusi edilizi perpetrati dal primo cittadino durante la ristrutturazione dell’immobile in piazza Matteotti acquistato dalla moglie due anni prima, presentò un’interrogazione sul tema. Per poi insistere, anche nei mesi successivi, sulla necessità quantomeno di ridurre l’altezza della pergola fotovoltaica realizzata sulla terrazza da 3 metri a un metro e mezzo. Per contenerne l’impatto visivo che sovrasta il tempietto di San Gerardo.

L’accusa della procura guidata da Camillo Falvo ruota attorno a un paio di interventi effettuati durante la ristrutturazione dell’immobile dove nell’estate del 2025 sindaco e consorte hanno aperto la loro elegante “guest house”.

IL CASO DEGLI ABUSI EDILIZI

Il primo, che è anche il più importante, riguarda la “tettoia/pergola fotovoltaica. Mentre il secondo consiste nella “trasformazione di un infisso in struttura opaca mediante la realizzazione di una muratura”.

L’ipotesi della procura guidata da Camillo Falvo è una violazione delle previsioni “contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato del nucleo urbano centrale – centro storico “zona A” – area sottoposta al solo intervento di Restauro e risanamento conservativo e consolidamento (Rrcc)”. Installando la tettoia fotovoltaica e chiudendo una finestra sulla facciata dell’immobile, quindi, la proprietaria Paternoster e il marito “amministratore pro tempore del condominio Palazzo Calvi”, Telesca, avrebbero effettuato “modifiche di prospetto” non autorizzate, per cui la legge prevede “l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro”.

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LE IPOTESI DEL PM

Il pm ipotizza anche il concorso negli abusi del progettista della ristrutturazione, l’ingegnere Roberto Missanelli, che è anche il marito di Alessandra Saponara (non indagata), dirigente a tempo indeterminato del Comune scelta dal sindaco a luglio del 2025 per guidare l’ufficio Urbanistica.

Quella appena approdata a processo è soltanto una delle indagini avviate dalla procura potentina a partire dagli esposti sulle operazioni immobiliari compiute dal primo cittadino.

GLI ACCERTAMENTI

Un secondo filone di accertamenti ha preso di mira l’acquisto a trattativa diretta di alcuni locali del Comune attigui alla vecchia abitazione in vico Luigi La Vista, sempre nel pieno del centro storico, dell’allora consigliere comunale Telesca, sempre nel 2022. Per la precisione: un locale deposito di 47 metri quadri e un’abitazione di 53 metri quadri per un importo di 13.600 euro più un’area urbana di 18 metri quadri per un valore di 7.134 euro, per un totale di 20.734 euro. Un’operazione, quest’ultima, in apparente violazione del divieto per gli amministratori pubblici di acquistare beni degli enti amministrati.

POTENZA, ABUSI EDILIZI, L’ESPOSTO

A firmare un esposto sul tema indirizzato a comune, prefettura e Corte dei conti era stato, nell’estate del 2024, l’avvocato, ed ex capogruppo di An in consiglio comunale, Luciano Petrullo. Chiedendo l’annullamento dell’atto di vendita, e la restituzione al comune di quegli immobili.

A replicare fu l’allora segretaria generale del Comune che sostenne a nome dell’amministrazione di non aver «ravvisato non sussistere i presupposti per l’avvio di azioni di revisione, in autotutela, del proprio operato». Poi non se n’è saputo più nulla.