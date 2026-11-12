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Femminicidio Torzullo: «Sto facendo pulizia», diceva Carlomagno mentre bruciava Federica. Minacce dal carcere all’assassino nel funerale della 41enne di origini lucane: a denunciarle il cognato della vittima.

GALLICCHIO (POTENZA)- Con il passare dei mesi emergono nuovi retroscena ma dell’arma del delitto nemmeno l’ombra. Andiamo con ordine. Una promessa di vendetta sarebbe arrivata direttamente dal carcere. È il messaggio recapitato al cognato di Federica Torzullo il giorno dei funerali, ad Anguillara Sabazia, sabato 7 febbraio 2026. A svelarlo agli investigatori è stato proprio il marito della sorella Stefania, il quale ha descritto un uomo sulla cinquantina dall’accento romano, mai visto prima in paese, alto circa 1,80 metri. Uno sconosciuto si è avvicinato al cognato della quarantunenne mentre, da solo, seguiva il corteo funebre. Parla di Claudio Agostino Carlomagno, l’imprenditore ed ex marito di Torzullo, accusato di averla uccisa con ventitré coltellate nella villa di lei, di averne trasportato il corpo nel terreno della sua azienda di movimento terra in via Comunale di San Francesco e di averlo sotterrato in una buca.

IL MESSAGGIO DEI DETENUTI E LA SORVEGLIANZA IN CARCERE

Il cognato di Torzullo ha spiegato che lo sconosciuto gli ha detto: «È stato segnalato. Tempo una settimana. Messaggio dei detenuti», ha riportato “La Repubblica”. Poi si è allontanato e non lo ha più visto. Udite quelle parole, il cognato si è rivolto ai carabinieri. Carlomagno si trova nel carcere di Civitavecchia ed è sorvegliato. Da quanto si apprende, ad oggi nessuno gli ha fatto del male. Era sorvegliato a vista anche quando è stato informato del suicidio di entrambi i genitori, trovati morti nella loro casa. Carlomagno è coetaneo della moglie che ha assassinato «in maniera feroce» secondo la Procura di Civitavecchia. La coppia aveva un figlio di 10 anni. È descritto come un uomo solitario, con problemi di relazione con la sua famiglia d’origine.

L’INIZIO DEL PROCESSO IN CORTE D’ASSISE PER IL FEMMINICIDIO DI FEDERICA TORZULLO E IL MOVENTE

Il 27 ottobre scorso è iniziato il processo nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, davanti alla prima Corte d’Assise di Roma. Difeso dall’avvocato Andrea Miroli, è accusato di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, di occultamento e vilipendio di cadavere. La Procura di Civitavecchia ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato, per evidenza della prova. Federica Torzullo, 41 anni, originaria di Gallicchio nel Potentino, dove lo zio è il medico del paese, risultava da giorni irreperibile e Carlomagno, con il quale era in fase di separazione, ne aveva denunciato la scomparsa.

Ritrovato il cadavere di lei grazie alle attività investigative i condotte dai carabinieri, è stato arrestato e interrogato per diverse ore, ha fornito agli inquirenti una versione dei fatti contrastante rispetto alla ricostruzione fatta in sede d’indagine. Per la Procura il delitto è avvenuto di sera, il movente è da attribuire al fatto che Carlomagno non ha accettato che la relazione con la donna fosse finita e che lei avesse deciso di separarsi.

LA CONFESSIONE, IL GIALLO DELL’ARMA E IL TENTATIVO DI OCCULTAMENTO

L’arma del delitto, un coltello, non è stata ritrovata. Davanti al giudice confessa il delitto e sostiene di aver agito per il timore di perdere l’affidamento del figlio di dieci anni. Il 24 gennaio i genitori dell’imputato, vengono trovati morti impiccati. Un elettricista ha raccontato ai carabinieri di aver visto una colonna di fumo alzarsi dal terreno di Carlomagno, proprio sul luogo del ritrovamento. Carlomagno gli avrebbe detto che stava facendo “pulizia”. Invece aveva messo il corpo della ex moglie nel cassone di uno dei suoi mezzi e aveva cercato di bruciarlo per renderlo irriconoscibile prima di nasconderlo sottoterra, dov’è stato poi ritrovato a distanza di una decina di giorni.