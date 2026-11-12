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Sì al termovalorizzatore di Melfi: può bruciare il 10% di rifiuti in più.I giudici: «Zero rischi per la qualità dell’aria». Accolto il ricorso in Consiglio di Stato della Rendina ambiente srl contro lo stop alla modifica del forno arrivato nel 2015 dalla Regione.

MELFI (POTENZA)- VIA libera all’incremento del 10% dei rifiuti che il termovalorizzatore ex Fenice di San Nicola di Melfi è autorizzato a trattare. Anche senza una nuova valutazione sulle emissioni prodotte. E’ quanto deciso nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato rovesciando accogliendo il ricorso della società, Rendina Ambiente srl, che ha rilevato l’impianto nato negli anni ‘90 del secolo scorso come estensione del vicino stabilimento automobilistico Fiat. Il collegio di Palazzo Spada presieduto da Fabio Franconiero ha annullato la nota con cui la Regione Basilicata, nel 2015, aveva stoppato il progetto di «modificazione della linea “forno a griglia”», che è quella dove vengono inceneriti rifiuti urbani e assimilabili provenienti da diversi centri lucani.

TERMOVALORIZZATORE DI MELFI IL CONTENZIOSO AL TAR PER I RIFIUTI E I RILIEVI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE

La decisione è arrivata dopo l’ordinanza istruttoria emessa dallo stesso Consiglio di Stato nel 2024, per chiarire alcuni dubbi emersi dalla sentenza con cui il Tar Basilicata, nel 2021. I giudici lucani, infatti, avevano fatto affidamento su una relazione dei tecnici del Ministero dell’ambiente per cui nell’autorizzazione dell’impianto la sua compatibilità ambientale sarebbe stata valutata «nell’assetto operativo che prevede una quantità di rifiuti da trattare nel forno a griglia pari a 30.000 tonnellate annue, e che non è stata pertanto valutata nell’assetto operativo “a saturazione del carico termico” in quanto tale assetto prevede una quantità di rifiuti da trattare nel forno a griglia pari a 39.000 tonnellate annue, diversa dalla capacità di trattamento annuo oggetto delle valutazioni effettuate».

L’ESITO DELLA VERIFICA SULLA QUALITÀ DELL’ARIA E SULLE EMISSIONI

Dal momento che l’istanza presentata nel 2015 puntava proprio a ottenere un incremento della capacità di trattamento del forno a griglia da 30.000 a 39.000 tonnellate, quindi, dal Ministero avevano detto di concordare sulle obiezioni della Regione Basilicata. Perché sarebbe stata assente un’idonea valutazione della compatibilità ambientale del funzionamento dell’impianto al nuovo regime (39mila tonnellate annue), specie per quanto riguarda la «componente “qualità dell’aria”». Né era possibile immaginarsi che autorizzando il trattamento di 30mila tonnellate annue, nel 1993, fosse stata implicitamente valutata positivamente anche la possibilità di trattarne quasi un terzo in più.

I «verificatori» incaricati dal Consiglio di Stato hanno confermato che la normativa vigente ai tempi in cui è stata concessa l’autorizzazione all’impianto, nel 1993, non prevedeva una serie di valutazioni che oggi sono obbligatorie. A partire dal tema delle emissioni, ovvero della «qualità dell’aria». Negli atti autorizzativi, però, i «verificatori» avrebbero trovato «valutazioni che possono essere ritenute equivalenti». In più si sono convinti che «nel caso di funzionamento a saturazione del carico termico» dell’impianto le emissioni inquinanti dell’impianto non subirebbero comunque «significative variazioni».

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA E LA CAPACITÀ COMPLESSIVA DELL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZATORE MELFI DI BRUCIARE PIÙ RIFIUTI

Di qui l’annullamento della nota della Regione Basilicata e il via libera alla modifica del forno a griglia per aumentarne la capacità. «Può ritenersi processualmente accertato – si legge nella sentenza pubblicata nei giorni scorsi – che: “mettendo a confronto i dati emersi dallo Studio di Impatto Ambientale con i limiti previsti dal decreto legislativo 155/2010 (norma italiana che recepisce la direttiva europea sulla qualità dell’aria), almeno per gli inquinanti che risultano presenti in entrambe le valutazioni, si rilevano valori del tutto accettabili e ampiamente al di sotto dei limiti di concentrazione previsti dall’attuale vigente normativa».

«Per tali ragioni – prosegue il Consiglio di Stato – reputa il collegio accertata la piena compatibilità dell’impianto rispetto alla componente “qualità dell’aria”, nonché alle citate disposizioni in materia. Oltre alle 30mila tonnellate di rifiuti urbani, l’ex Fenice è già autorizzata anche al trattamento di 35mila tonnellate annue di rifiuti speciali, parte di quali provenienti proprio dalla zona industriale di Melfi.