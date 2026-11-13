Basilicata, terremoto del 1998, condannato dirigente regionale

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La Corte d’appello di Potenza conferma, l’ex dirigente regionale Aniello Vietro dovrà risarcire i familiari del 24enne morto a Maratea nel terremoto del 1998

POTENZA – Sarà l’ex responsabile dell’Ufficio Opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Basilicata, Aniello Vietro, a risarcire i familiari di Alfonso Buonocore, il 24enne ucciso dai massi franati sulla statale Tirrenica, nel territorio di Maratea, durante il terremoto del 9 settembre del 1998.

Lo ha stabilito, ventotto anni dopo, la Corte d’appello di Potenza intimando all’ingegnere il pagamento di 412mila euro alla madre e 248mila euro al fratello di Buonocore. Per un totale di 660mila euro che con gli interessi legali dovrebbe superare il milione.

Il collegio presieduto da Lucia Gesummaria (giudici a latere Alessia D’Alessandro e Pietro Vinetti) ha respinto il ricorso presentato dai legali di Vietro, gli avvocati Domenico Antonio e Francesco Angelo Raffaele Ferrara.

TERREMOTO DEL 1998, DIRIGENTE CONDANNATO

Confermata, quindi, la sentenza con cui il Tribunale di Lagonegro, nel 2024, aveva già accolto in massima parte le richieste dei familiari di Buonocore, difesi dagli avvocati Felice Lentini e Michele Aldinio.

Il procedimento civile per il risarcimento del danno avviato dopo il passaggio in giudicato della condanna di Vietro a quattro mesi di reclusione, in sede penale, per omicidio colposo.

Stando a quanto accertato in quella sede, infatti, l’allora capo dell’Ufficio suolo della Regione avrebbe causato la morte del 24enne omettendo, in particolare, gli interventi necessari per mettere in sicurezza il costone roccioso che sovrasta la statale Tirrenica.

IL TERREMOTO DEL SETTEMBRE 1998

Il 9 settembre del 1998, quando una scossa di 5.5 gradi Richter fece tremare l’appennino calabro-lucano con epicentro nella zona del Pollino, Buonocore stava guidando verso la sua Sapri con la fidanzata e due bambini, quando un masso piovuto sulla strada, all’altezza di contrada Ogliastro di Maratea, gli impedì di proseguire il viaggio.

I FATTI

In rapida sequenza la sua auto venne colpita da un secondo masso franato dal costone sovrastante. A quel punto lui e gli altri passeggeri provarono allontanarsi a piedi, riparandosi dietro le auto ferme in mezzo alla carreggiata. In un tratto di strada “libero”, però, venne colpito in pieno da un terzo masso che gli tranciò la gamba di netto, uccidendolo.

Per i giudici che hanno emesso la sentenza penale sul caso Vietro si sarebbe dovuto attivare per tempo perché una situazione del genere non si verificasse: «tenuto conto della in cui versava il costante e roccioso sovrastante la Ss 18 sia perché era circostanza a lui nota, sia per le dimensioni e la frequenza del fenomeno che metteva ogni giorno a rischio l’incolumità delle persone che transitavano lungo l’arteria».

LE NOTE

In una serie di note acquisite agli atti, invece, l’ingegnere si sarebbe «limitato a segnalare la caduta di massi, ritenendo erroneamente che il proprio ufficio non avesse titolo per intervenire, “trattandosi di fenomeni al di fuori del centro abitato” o “di problemi attestati all’Ente gestore delle strade”.»

La Corte d’appello ha bocciato anche la chiamata in corresponsabilità della Regione da parte del suo ex dirigente. Non è escluso, tuttavia, che Vietro possa provare a rivalersi su via Verrastro in un distinto giudizio, ribadendo le sue accuse sull’inerzia dell’ente rispetto alle sue segnalazioni.