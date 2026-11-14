Furti agli anziani in Puglia, due arresti a Potenza

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Fermati ad un posto di blocco a Potenza sono agli arresti i due accusati di furti in abitazioni di anziani in Puglia. Con la refurtiva erano diretti in Campania

POTENZA – La Polizia di Stato di Potenza ha arrestato due persone, un uomo e una donna, con le accuse di furto aggravato in abitazione e ricettazione in concorso perché accusate di aver derubato una signora anziana in provincia di Lecce. Gli agenti hanno fermato i due ad un posto di blocco lungo la strada statale 407 Basentana, in territorio lucano. Ad attivare i posti di controllo, la segnalazione della squadra mobile di Taranto alla Questura di Potenza su un’autovettura Fiat di colore scuro, presumibilmente utilizzata da persone sospettate di aver commesso furti ai danni di persone anziane in Puglia.

Ricevuta l’informazione, le volanti hanno così preparato servizi di pattugliamento e osservazione e sono riuscite a individuare il veicolo sospetto con le due persone a bordo, presumibilmente dirette in Campania, e a fermarlo per una perquisizione. A bordo sono, trovati numerosi oggetti di oro. Uno di questi peraltro rubato qualche ora prima in un’abitazione della provincia di Lecce dove un’anziana ha denunciato il furto di oggetti preziosi e di 300 euro in contanti. I due, con precedenti per reati contro il patrimonio, sono ora in arresto.