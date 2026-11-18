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Potenza, respinti anche dal Riesame gli arresti domiciliari per l’assessore Antonio Giuzio. Dopo il gip anche il secondo tribunale rigetta la richiesta del pm Montemurro.

POTENZA- Nessun aggravamento delle misure cautelari e nessuna nuova misura nell’inchiesta su presunte estorsioni e appalti a Potenza. Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dalla Procura, che chiedeva di inasprire tre provvedimenti già disposti e di applicarne altri due. Tra le posizioni esaminate ci sono quelle di Antonio e Luigi Lopiano, già agli arresti domiciliari, dell’ex consigliere comunale Rocco Quaratino, sottoposto all’obbligo di dimora, dell’impiegato municipale Orazio Colangelo e dell’attuale assessore comunale di Potenza, Francesco Giuzio. Per quest’ultimo, il Riesame ha confermato il precedente rigetto della richiesta di arresti domiciliari da parte del giudice per le indagini preliminari. Il pubblico ministero Vincenzo Montemurro aveva presentato appello contro quella decisione, pronunciata il 2 novembre. L’inchiesta ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 17 persone, tre delle quali sottoposte a misure cautelari.

LA REAZIONE DELL’ASSESSORE DI POTENZA, ANTONIO GIUZIO, DOPO IL RIESAME: «ACCOLGO LA DECISIONE CON SODDISFAZIONE E SERENITÀ»

Giuzio ha accolto la decisione con «soddisfazione e serenità», ribadendo la volontà di chiarire ogni aspetto nelle sedi competenti. L’assessore ha inoltre precisato che il pronunciamento riguarda esclusivamente il profilo cautelare e che continuerà a svolgere le proprie funzioni amministrative per la città di Potenza. “Accolgo questa decisione – ha commentato Giuzio – con soddisfazione e serenità. Sono consapevole che il procedimento penale segue il proprio corso e che questa decisione riguarda esclusivamente il profilo cautelare. Ritengo significativo che, dopo la decisione del gip del 2 novembre, anche il Riesame abbia respinto l’iniziativa cautelare della Procura. Ho sempre confidato nella possibilità di chiarire ogni aspetto nelle sedi competenti e continuerò a farlo con la stessa serenità e determinazione. Nel frattempo, continuerò a svolgere le mie funzioni amministrative per la città di Potenza”.