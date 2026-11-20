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L’assessore comunale ai Trasporti di Potenza, Francesco Giuzio aizza e scatena gli insulti dell’ex consigliere comunale di FdI-Noi moderati-Fi, Rocco Quaratino sui social. Il co-indagato ed ex consigliere Quaratino contro i cronisti: «Sciacalli putridi che banchettano sullo stato d’animo

senza guardare al loro putridume e squallore»

L’assessore di sinistra-sinistra, indagato per un’ipotesi di turbativa d’asta, aizza sui social annunciando querele, e l’ex consigliere di centrodestra, co-indagato, azzanna. Definendo i cronisti nel mirino: «sciacalli putridi che banchettano sullo stato d’animo senza guardare al loro putridume e squallore».

È arrivato all’indomani del secondo rigetto delle richieste di arresti del pm Vincenzo Montemurro l’attacco combinato ai giornalisti del Quotidiano del Sud da parte dell’assessore comunale ai Trasporti di Potenza, Francesco Giuzio, e dell’ex consigliere comunale di FdI-Noi moderati-Fi, Rocco Quaratino.

POTENZA, ASSESSORE AIZZA I SOCIAL CONTRO IL QUOTIDIANO

L’inusuale duetto è andato in scena sulla bacheca Facebook di Giuzio, che in un lungo post ha declinato il suo concetto di libertà di stampa e le ragioni, sempre a suo avviso, per cui l’Italia è «al 56simo posto su 180 Paesi» nell’indice della Libertà di Stampa Mondiale del 2026 di Reporter Senza Frontiere.

Forse l’abuso dello strumento delle querele da parte del potente di turno? Giammai: d’altronde lui stesso, Giuzio, ha dichiarato di aver dato mandato ai suoi legali di «verificare se, rispetto ad alcune modalità di rappresentazione mediatica della vicenda, tra cui questa che oggi vi racconto, sussistano gli estremi per una querela per diffamazione a mezzo stampa o per eventuali ulteriori fattispecie di reato lesive della mia dignità e reputazione».

Forse la scomparsa, in talune circostanze, di una reale separazione tra i poteri dello Stato che potrebbe spingere qualcuno ad auto-censurarsi? Nemmeno: d’altronde l’assessore per anni si è accompagnato con una pm della Procura di Potenza.

E neanche l’esistenza di un ceto politico che ostenta il ricorso a mezzi e mezzucci nella contesa per il potere. D’altronde è stato lui, Giuzio, uno dei protagonisti dell’«apparentamento informale» stretto al ballottaggio delle scorse comunali che ha permesso al sindaco Vincenzo Telesca di allargare la sua maggioranza a 23 consiglieri su 32, sottraendone 3 alla minoranza.

Le ragioni per cui l’Italia non spicca nelle classifiche sulla libertà di stampa, secondo l’assessore comunale del movimento La Basilicata possibile, sono diverse.

IL RIESAME

A illuminare la sua riflessione serale sul tema, infatti, è stata la mancata pubblicazione sul sito e sulla pagina Facebook del Quotidiano della notizia, da lui stesso diffusa il pomeriggio precedente, del secondo rigetto della richiesta di arresti nei suoi confronti, da parte del Tribunale del Riesame. Mentre la notizia dell’inchiesta all’indomani dell’esecuzione delle prime misure cautelari nei confronti di alcuni dei suoi co-indagati, sempre sul sito, è stata corredata da una sua fotografia.

L’assessore potentino, erede di una nota famiglia di imprenditori nonché figlio dell’ultimo capogruppo di maggioranza del Pd in Regione Basilicata, Vito, ha rivendicato il diritto a interrogarsi su come venga esercitata la libertà di stampa.

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COSA INVOCA GIUZIO

Ha invocato la «responsabilità di informare correttamente e compiutamente», ma ha lasciato che sotto il suo post restassero commenti offensivi come quelli del co-indagato Quaratino senza rimuoverli, né dissociarsi dal loro contenuto o dai toni un po’ squadristi.

Giuzio non ha ammorbidito i toni nemmeno dopo l’avvenuta pubblicazione sul sito dell’articolo con la notizia della decisione del Riesame che dalla mattina campeggiava a pagina 4 dell’edizione cartacea del Quotidiano del Sud, con la medesima foto utilizzata in precedenza. Anzi, ha rincarato la dose compiacendosi pubblicamente che «la sveglia» fosse servita, e rimproverando il titolista per aver sbagliato il suo primo nome, corretto nel corpo dell’articolo («Ma proprio non ci riuscite a fare le cose per bene..?»).

LE CONTESTAZIONI

Poi è tornato a contestare la scelta di corredare uno dei primi articoli sull’inchiesta pubblicati sul sito con la sua foto, ventilando che in un’altra «sede», evidentemente giudiziaria, qualcuno sarà chiamato a «rispondere». Glissando completamente sulla circostanza, che è anche l’ovvia spiegazione della scelta editoriale compiuta, di essere l’unico indagato titolare di un incarico politico. Proprio come aveva glissato sull’avvenuta pubblicazione della notizia “censurata” sull’edizione cartacea.

LA REPLICA AL VICEDIRETTORE

«Il fatto che il Quotidiano del Sud abbia pubblicato la notizia nell’edizione cartacea non è mai stato oggetto di discussione». Così ha replicato Giuzio al vicedirettore del Quotidiano che glielo ha ricordato in un post di commento alla sua intemerata. «La mia osservazione riguardava una cosa ben precisa: il diverso trattamento riservato alle due notizie sulla vostra pagina Facebook».

Sembra passato un secolo da quando l’assessore comunale ai Trasporti definiva i social un luogo «non ideale» per discussioni di un certo livello.

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Era gennaio del 2025 e in questo modo, rinviando ai «luoghi deputati alla discussione partitica», Giuzio replicava ai compagni che gli contestavano sui social di aver votato in giunta l’intitolazione di una piazzetta a un discusso imprenditore radiofonico, Bonaventura Postiglione, già candidato alla presidenza della Regione con i neofascisti di Forza Nuova.

Altri tempi. Davvero.