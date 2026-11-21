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La Polizia di Potenza smantella una rete attiva nel traffico di cocaina tra Basilicata e Calabria: sei arresti in carcere

POTENZA – Un’articolata rete di approvvigionamento di stupefacenti sull’asse Calabria-Basilicata è stata smantellata dagli agenti della Squadra Mobile di Potenza e della Sisco (Sezione investigativa del Servizio centrale operativo). Il bilancio dell’operazione è di sei persone finite in manette per detenzione ai fini di spaccio e oltre 2,2 chilogrammi di cocaina sequestrata. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, per tutti gli indagati – cinque uomini e una donna – si sono aperte le porte della casa circondariale “Antonio Santoro” di Potenza. Tra gli arrestati figurano due volti già noti alle forze dell’ordine del capoluogo, i pluripregiudicati Salvatore Giordano, 65 anni, e Vito Romaniello, 56 anni. Di potenza anche Lucia Grippo e Alfonso Candelora, entrambi di 44 anni.

DALLE AUTOVETTURE SOSPETTE AL PEDINAMENTO

Tutto ha avuto inizio nella mattinata di mercoledì scorso (18 novembre 2026) quando la segnalazione di due autovetture sospette nella zona commerciale che si trova in via Appia nei pressi del carcere di Potenza ha attirato l’attenzione degli investigatori. Le manovre repentine e illogiche dei veicoli avevano inizialmente fatto ipotizzare la presenza di basisti o di una banda pronta a mettere a segno furti in appartamento.

Gli operatori, già impegnati in un servizio di osservazione costante sul territorio, hanno avviato un discreto pedinamento. Lungo il tragitto, alle prime due auto se ne è aggiunta una terza che ha fatto da apripista, guidando il piccolo convoglio verso Chianchetta. Una volta giunti nei pressi di una villetta isolata – villetta affittata da Lucia Grippo e Alfonso Candelora – i passeggeri sono scesi con fare circospetto, occultando sotto i giubbotti alcuni pacchetti marroni prima di entrare nell’abitazione.

CONTROLLI E PERQUISIZIONI

A quel punto è scattato l’intervento. Le perquisizioni personali, veicolari e domiciliari eseguite dagli uomini della Squadra Mobile e della Sisco hanno svelato il reale scopo degli spostamenti. Nel doppio fondo ricavato all’interno di una delle vetture, gli agenti hanno rinvenuto oltre 2 chilogrammi di cocaina.

I controlli sono poi proseguiti nelle abitazioni potentine di due dei soggetti fermati. Qui i poliziotti hanno trovato e sequestrato altri 240 grammi circa della stessa sostanza stupefacente, oltre a bilancini di precisione e vario materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Secondo la ricostruzione investigativa, il gruppo era strutturato con ruoli ben definiti: i pluripregiudicati potentini (Salvatore Giordano e Vito Romaniello), ritenuti i terminali del carico. Candelora e Grippo, locatari della villetta di contrada Chianchetta utilizzata come base logistica e deposito per lo stoccaggio. E due giovani incensurati originari della provincia di Vibo Valentia (di 30 e 21 anni), incaricati di trasportare la droga dalla Calabria fino al capoluogo lucano.

Il procedimento penale, ricordiamo, si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di Potenza. Per tutti gli indagati, pertanto, vige dunque il principio costituzionale di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.