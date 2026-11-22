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Due anni fa ripreso mentre guidava un bus con le infradito e il cellulare in mano. Sarà licenziato autista della Sita, lo ha deciso il Tribunale di Potenza accogliendo la volontà delle autolinee

POTENZA – Sarà licenziato l’autista della Sita che ad agosto di 2 anni fa venne ripreso da un passeggero mentre guidava l’autobus sulla tratta Melfi-Rapolla-Lavello in bermuda e infradito, con una mano. Mentre con l’altra mano utilizzava il telefonino. Lo ha deciso il Tribunale di Potenza accogliendo la volontà delle autolinee.

La decisione dei giudici



I giudici hanno annullato, in particolare, la decisione del consiglio di disciplina aziendale di Sitasud srl, che su istanza del lavoratore aveva convertito il licenziamento inflittogli a settembre 2024 nella «retrocessione di un grado ovvero la sospensione dal lavoro e dallo stipendio per 30 giorni».

«Si rileva – scrive il giudice Eugenio Facciolla – che il dipendente non ha mai negato i fatti occorsi in data 7 agosto 2024, mostrando anzi acquiescenza al provvedimento disciplinare, certamente ben poca cosa rispetto alla condotta complessivamente tenuta».

Il giudice ha definito «manifestamente illogico e contraddittorio» il provvedimento del consiglio di disciplina aziendale, che ha rivisto al ribasso la sanzione per il lavoratore.

Potenza, l’ammissione dell’autista del bus con le infradito



«Depone per l’accoglimento del ricorso- spiega il giudice – innanzitutto l’esplicita ammissione del lavoratore che non nega l’addebito ma lo giustifica con la necessità di far fronte ad una emergenza fisiologica, a seguito della impossibilità di tenere indosso la divisa imbrattata e ha confermato di aver fatto una telefonata mentre si era posto alla guida del mezzo».

«Il fatto che l’essersi posto alla guida del mezzo facendo uso del telefono cellulare non ha causato incidenti o vittime e quindi danni a persone o cose o beni aziendali – prosegue la sentenza – non può assurgere a scusante di un comportamento oggettivamente foriero di pericolo per gli utenti del mezzo e della strada, condotta peraltro punita espressamente e severamente dal codice della strada per il solo fatto di guidare un veicolo facendo uso di telefono cellulare e vietato rigorosamente dall’azienda come da disposizioni ben note al personale viaggiante.

Analogamente, l’essersi posto alla guida sprovvisto di divisa aziendale e “vestito” con t-shirt, costume/pantaloncino e infradito, e facendo uso del telefono cellulare, al punto da essere ripreso da un viaggiatore, e la successiva diffusione delle immagini in Tv e media ha certamente arrecato danno all’immagine esterna del datore di lavoro concessionario di un servizio così importante nei confronti del pubblico in genere , della clientela e dell’Ente concedente… A tutto ciò si aggiunge l’omissione della fermata prevista nella corsa allo stesso assegnata, con effettivo pregiudizio arrecato alla clientela (vds il reclamo della viaggiatrice in atti) e il ritardo nell’effettuazione del turno assegnato per il 7 agosto 2024».

«Molteplici sanzioni disciplinari»



«Pertanto – sottolinea il giudice -, correttamente e legittimamente l’azienda aveva adottato la sanzione espulsiva anche in considerazione del fatto che non si trattava di condotta isolata, come è dato evincersi dalla scheda matricolare/disciplinare del per la sussistenza di molteplici sanzioni disciplinari (censura/multe/financo due sospensioni) irrogate negli anni allo stesso. Per cui vi è stata reiterazione di illeciti comportamenti che hanno amplificato il danno d’immagine per il datore di lavoro, anche all’interno dell’azienda stessa, nei riguardi degli altri dipendenti».



«La valutazione della mancanza di diligenza rinvenibile nel comportamento del dipendente – insiste il giudice – non deve essere effettuata mediante criteri generali e astratti applicabili a qualsiasi attività umana ma richiede il confronto con il modello ottimale di condotta occorrente con riguardo alla natura e alle caratteristiche della specifica attività svolta dallo stesso, e in tale assunto rileva -e non poco- che l’autista abbia saltato la fermata e ritardato la corsa senza alcuna valida giustificazione, anzi, come riconosciuto dal Consiglio stesso, con motivazioni “carenti e pretestuose”».

Potenza, l’autista in infradito che vestiva in modo “balneare”

«Analogamente per la ritenuta trascuratezza – conclude la sentenza -, questa mal si concilia con l’evidente mancanza di scrupolo nell’agire, non rispettando l’obbligo della divisa, usando il cellulare, vestendosi in modo “balneare”, saltando la corsa, ecc., condotte che contrastano gravemente con le mansioni e l’essere autista di mezzi pubblici, per la responsabilità della sicurezza di decine di persone ogni giorno, di affrontare il traffico, gli imprevisti, i ritardi, di mantenere un contegno e un atteggiamento decoroso, ecc., con massimo scrupolo e professionalità».



Risulta «illogica quindi è la motivazione del provvedimento, non motivata la scarsa rilevanza attribuita ai comportamenti del dipendente nella comminatoria di sanzioni dedicate a condotte decisamente meno gravi e meno impattanti sul servizio, sull’utenza e sulla stessa azienda. Fondatamente, peraltro, l’azienda ha ritenuto il ricorrente un “trasgressore abituale”, sulla base delle mancanze disciplinari di cui al foglio matricolare (ritardi, alti di corsa, ecc.) neppure menzionati dal Consiglio di disciplina nel già menzionato provvedimento».