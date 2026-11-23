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I farmacisti bancarottieri scoperti a Lagonegro avrebbero rifornito di farmaci le Rsa di Tito, Potenza e Brienza. Per la bancarotta della Farmacia delle Grotte, il Riesame di Potenza dispone le misure. Per il Riesame avrebbero distratto dalla soddisfazione dei creditori 1,6 milioni

AVREBBERO rifornito di farmaci anche diverse residenze sanitarie per anziani (rsa) in Basilicata, in particolare a Tito, Potenza e Brienza i tre imprenditori salernitani raggiunti da misure restrittive nei giorni scorsi con l’accusa di aver distratto dalla soddisfazione dei loro creditori oltre 1,68 milioni di euro, più condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

È quanto emerge dagli atti della procura di Lagonegro, che ha chiesto e ottenuto i domiciliari per due degli indagati e il divieto di esercitare l’attività d’impresa e di ricoprire incarichi direttivi in aziende per il terzo.

FARMACISTI BANCAROTTIERI, FARMACI NELLE RSA LUCANE

Al centro dell’indagine della Guardia di finanza, coordinata dal pm Giuseppe Cacciapuoti, c’è una farmacia di Pertosa, la “Farmacia delle Grotte”, che sotto la gestione della famiglia Fortunato avrebbe accumulato 6,5 milioni di euro di debiti con i fornitori, prima dell’apertura della liquidazione giudiziale. Il tutto mentre agiva come distributore di farmaci per altre farmacie e parafarmacie satelliti del «gruppo», spesso intestate a prestanome, sebbene non avesse l’autorizzazione per il commercio all’ingrosso.

LA FARMACIA DELLE GROTTE

«Gli elementi di fatto acquisiti – scrivono i giudici del Tribunale del riesame di Potenza che hanno concesso le misure dopo un’iniziale rigetto del gip di Lagonegro – sono indicativi della piena consapevolezza e volontà, in capo ai predetti, che l’effettuazione di acquisti di prodotti farmaceutici in quantità evidentemente superiore al fabbisogno della società “Farmacia delle Grotte s.r.l.”, con successiva destinazione alla distribuzione degli stessi presso le altre farmacie/parafarmacie riconducibili alla famiglia Fortunato e alle rsa, menzionate dalle persone informate sui fatti, avrebbe condotto al dissesto del soggetto giuridica».

Il Riesame ha anche rilevato che «l’attività di distribuzione all’ingrosso non autorizzata è stata confermata nella sua materialità sia da Fortunato Vittorio che dai dipendenti».

LE RILEVAZIONI DEL RIESAME

«Le operazioni dolose svolte dagli indagati – prosegue il Riesame – , inserite in un più ampio coacervo di condotte distrattive e depauperative del patrimonio societario (senza tralasciare le condotte di bancarotta documentale in contestazione), sono risultate frutto di reiterate scelte gestionali funzionali a favorire le altre società beneficiarie, i concreto, degli ordinativi in eccedenza: siffatto modus operandi, peraltro, è risultato comune all’amministrazione sia di “Farmacia delle Grotte srl” sia di “Farmacia San Mauro dei dottori Andrea è Vincenzo Fortunato srl”, così palesando il disinteresse degli autori per le conseguenze in pregiudizio delle società di volta in volta gestite, il cui dissesto era agevolmente prevedibile».

«UN SISTEMA ALLARMANTE»

I giudici definiscono il quadro «un sistema allarmante, perché radicato, diffuso e collaudato». Al suo interno messo in atto un insieme articolato e coerente di condotte illecite. Hanno usato le società “Farmacia delle Grotte srl”, “Parafarmacia del Benessere srls” e “Parafarmacia del Golfo srls” come veicoli di indebito arricchimento. Si sono appropriati delle risorse economico-finanziarie di ciascuna società e le hanno sfruttate anche per ottenere altre disponibilità economiche. Inoltre, a quanto consta e in virtù di quanto documentato dal pm, | Fortunato continuano ad operare tramite prestanomi nel settore farmaceutico e il loro modus operandi è rimasto invariato».