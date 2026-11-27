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Nel processo sul riciclaggio della mala cerignolana a Lavello, il pentito Marco Triumbari accusa Antonio Liseno: dal carcere avrebbe puntato a far fallire il San Barbato Resort. «In Basilicata ogni impresa paga la percentuale alla strada»

POTENZA – C’è un nuovo testimone dell’accusa nel processo sul riciclaggio dei soldi della mala cerignolana a Lavello, nel cantiere del San Barbato Resort di Antonio Liseno.

Si tratta di Marco Triumbari, il 42enne imprenditore potentino diventato collaboratore di giustizia dopo essere finito alla sbarra in due diversi processi assieme agli esponenti del clan Riviezzi e del clan Martorano-Stefanutti, e poi in carcere, a marzo di quest’anno, per il possesso di oltre un etto di cocaina e una pistAntonio Lisenoola con la matricola cancellata.

MALA LUCANA, IL PENTITO TRIUMBARI ACCUSA LISENO

Ieri mattina, giovedì 26 novembre 2026, il collegio del Tribunale di Potenza ha acquisito il verbale con le dichiarazioni rese a fine giugno al pm Marco Marano.

«Sono stato co-detenuto in carcere a Potenza – così comincia il racconto di Triumbari – con alcuni soggetti, tra cui Antonio Liseno, imprenditore di Lavello, chiamato in carcere “il miliardario”».

L’ultimo pentito dell’Antimafia lucana ha riferito le confidenze ricevute da Liseno, quindi «che la rovina della sua vita era stata la conoscenza di una persona, che in passato aveva preso a lavorare con lui, al San Barbato, e che dopo averla aiutata tanto – avendola tolta dalla strada ed aiutata economicamente – si era vendicata nei suoi confronti dopo essere stata allontanata e licenziata, in particolare andando a fare dichiarazioni alla Dda sui suoi rapporti con la malavita cerignolana».

«IN CARCERE ERA PER TUTTI IL “MILIARDARIO” E VOLEVA CHE IL SAN BARBATO FALLISSE»

Triumbari non ha fatto il nome di questa persona, anche se il profilo corrisponde a quello di Angelo Finiguerra, noto pregiudicato di Lavello che compare anche tra gli altri imputati del processo Liseno.

Parlando col pm Marano e due investigatrici della sezione investigativa di Potenza del Servizio centrale operativo della polizia, però, ha aggiunto anche altre circostanze apprese dall’imprenditore Lavellese. Incluso il progetto «di aprire attività di ristorazione all’estero in Arabia Saudita con uno straniero, molto ricco, descritto come di quelle zone e molto forte sul piano imprenditoriale disposto a supportarlo».

TRIUMBARI ERA IN CELLA CON LISENO

«Io per carattere sono affabile -ha spiegato l’ex titolare del Diva Caffé di Potenza – ed in più non mi sono mai drogato, e quindi con Liseno entrammo subito in sintonia e si aprì con me, proprio perché aveva forti riserve sugli altri detenuti in quanto coinvolti in giri di droga o di telefoni che giravano in carcere. Peraltro lui era convinto di essere monitorato con intercettazioni in carcere. Comunque, per tali motivi ci aprimmo l’uno con l’altro».

LA GESTIONE DEL SAN BARBATO RESORT

L’attenzione degli inquirenti si è concentrata, quindi, su un possibile tentativo, da parte di Liseno, di ingerire dal carcere nella gestione del suo San Barbato Resort, sequestrato e affidato a un amministratore giudiziario.

«Ricordo precisamente che lui stesso sì era attivato per influire negativamente sulla gestione economica, così da ottenere il fallimento e la chiusura della stessa e poter richiedere un risarcimento allo Stato per l’attività economica andata in malora. Nel dettaglio, su questo aspetto legato all’auspicio di vedere fallita e chiusa l’attività gestita dall’amministratore giudiziario, mi faceva capire che parte della sua strategia di difesa si incentrava anche sull’auspicabile fallimento del san barbato, dimodo che la responsabilità economica e dei licenziamenti dei lavoratori sarebbe ricaduta sull’amministrazione giudiziaria, e dunque sullo Stato».

GLI ORDINI IMPARTITI DAL CARCERE

Pur non avendo alcuna certezza al riguardo, Triumbari ha riferito anche i suoi sospetti sul modo con cui Liseno avrebbe impartito ordini dal carcere.

«Mi raccontò – si legge nel verbale – di come il suo amico avvocato lucano – suo difensore nel processo e che conosceva da anni – lo veniva a visitare in carcere settimanalmente e penso che fosse tramite questo avvocato».

Nessun nome, insomma, ma un altro profilo alquanto dettagliato, che corrisponde a quello dell’ex sindaco di Lavello, Antonio Carretta, che è anche l’unico difensore lucano dell’imprenditore (l’altro è il barese Gaetano Sassanelli).

LE PAROLE DEL PENTITO TRIUMBARI

«Mi raccontò – ha aggiunto ancora il collaboratore di giustizia – di aver dato disposizioni di non rinnovare la presenza pubblicitaria dei totem all’interno del San Barbato, ivi installati in varia forma dietro compenso per fare merchandising di vario tipo all’interno della struttura. L’intento era quello di non far rinnovare il contratto di pubblicità con la struttura, di modo da danneggiare l’amministrazione giudiziaria statale. Coglievo in questo suo atteggiamento un senso di rivalsa verso la gestione statale dell’azienda che gli era stata sequestrata, e lui mi diceva frasi del tipo “devono soffrire nella gestione come ho sofferto io nel costruirla”.»

I RAPPORTI CON LA MALA DI CERIGNOLA

Quanto ai rapporti con i cerignolani, nel racconto di Triumbari non c’è nulla di più di quanto già riferito da Liseno al gip che ha ordinato il suo arresto, durante l’interrogatorio di garanzia. Ossia che a presentarglieli era stato lo stesso Finiguerra, che sarebbe stato in debito con loro di una somma imprecisata di denaro.

«Per la mia esperienza – ha concluso – con la criminalità organizzata lucana (dove ogni impresa che fa profitti tende a pagare un regalino, ossia un pizzo, “una percentuale alla strada”, per essere protetta e non avere problemi), ritengo – ma è una mia impressione, per come ne abbiamo parlato con Liseno – che lo stesso in realtà fosse sotto estorsione di qualcuno, forse proprio dei soggetti cerignolani che non voleva incontrare, ed il soggetto che poi gli ha mosso contro le accuse per cui è stato arrestato poteva essere complice dei cerignolani».

L’AVVOCATO CARRETTA, «DICHIARAZIONI DI TRIUMBARI, GOSSIP INUTILE»

Contattato dal Quotidiano l’ avvocato Carretta ha liquidato le dichiarazioni di Triumbari come «gossip inutile» dal punto di vista processuale, e «invenzioni di una persona che dice il falso per ottenere un salvacondotto». Oltre a ricordare di avere «una storia personale che parla».