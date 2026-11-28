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Voleva indietro dall’avvocato i soldi per il figlio. Una donna di Lavello accusata di estorsione. La rabbia per la mancata scarcerazione del figlio. Sarebbe arrivata a minacciare anche i familiari di un noto penalista

POTENZA – «Hai una bella figlia». A far scattare la denuncia della vittima, un noto penalista potentino, sono state frasi come queste, sospese. Minacce di un male indicibile pronto a manifestarsi se non le avesse restituito i suoi soldi.

È agli arresti domiciliari da ieri mattina, venerdì 27 novembre 2026, la donna che le ha pronunciate, con l’accusa di tentata estorsione. A renderlo noto è stato il procuratore capo di Potenza, Camillo Falvo, spiegando che alla signora, residente a Lavello, è stato imposto anche il braccialetto elettronico e il divieto di allontanarsi dal suo domicilio.

RIVOLEVA I SOLDI DALL’AVVOCATO, DONNA DI LAVELLO IN ARRESTO

Nel comunicato diffuso dalla procura si spiega che le indagini, condotte dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria in servizio nel Palazzo di giustizia di Potenza, sono avviate dalle querele dell’avvocato, di cui non si ritiene di pubblicare il nome a tutela dei minori coinvolti, «a seguito di reiterate condotte intimidatorie poste in essere dall’indagata a partire dal mese di ottobre 2026».

LA VICENDA

La vicenda, però, ha inizio qualche mese prima, quando il legale ha accettato di assumere la difesa del figlio della donna, pluripregiudicato e con una serie di procedimenti ulteriori tuttora pendenti per reati di vario tipo.

La donna e suo marito avevano chiesto all’avvocato di perorare, in particolare, un’istanza al Tribunale di sorveglianza per la scarcerazione del figlio, detenuto per effetto di una condanna definitiva, attraverso la concessione di una misura alternativa.

Nelle more della discussione di questa istanza, però, sempre il Tribunale di sorveglianza si sarebbe avveduto di un’altra condanna diventata definitiva, disponendo il cumulo della pena da scontare col residuo della precedente condanna.

A quel punto i tempi di detenzione si sarebbero allungati oltre il limite massimo per accedere alle misure alternative al carcere.

LA TENTATA ESTORSIONE AI DANNI DELL’AVVOCATO

Ma la signora non avrebbe accettato il responso e avrebbe chiesto indietro i 1.500 euro di acconto versati, con regolare bonifico, al legale. Contestandogli a posteriori anche l’ammontare della parcella pattuita.

«A fronte dell’impossibilità di ottenere la detenzione domiciliare per il sopravvenire di un concorrente titolo esecutivo – si legge nella nota diffusa ieri dalla procura – , l’indagata contestava l’efficacia del patrocinio e pretendeva perentoriamente la restituzione integrale della somma versata, reputando dovuto il rimborso dell’onorario corrisposto. Viene quindi documentato un allarmante quadro di pressioni attuate mediante messaggi testuali e vocali gravemente intimidatori, dalla minaccia di avvio di verifiche fiscali ritorsive ad allusioni all’incolumità di familiari del legale».

LE MINACCE

«Le pressioni sono proseguite per tutto il mese di novembre – ha aggiunto il procuratore – determinando nella vittima una condizione di grave turbamento e ansia».

L’ultimo messaggio intimidatorio risalirebbe a mercoledì.

Il reato di estorsione punisce «chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno», ed è punito «con la reclusione da cinque a dieci anni».