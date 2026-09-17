Morta Margherita Perretti, presidente di Piccola Industria Basilicata

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Si è spenta Margherita Perretti, l’imprenditrice lucana presidente di Piccola Industria Basilicata; è morta prematuramente a L’Aquila

E’ morta questa mattina a L’Aquila, dove si trovava per partecipare a un’iniziativa di Confidustria, Margherita Perretti, imprenditrice potentina e presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Basilicata. E’ scomparsa all’età di 64 anni.

Perretti, molto conosciuta in Basilicata, aveva ricoperto altri importanti incarichi in Confindustria, oltre a quelli per l’azienda di famiglia – la Perretti Petroli – e pubblici, tra i quali quello di presidente della Commissione regionale per le Pari opportunità e presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio della Basilicata. Nominata altresì Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, era nota anche per il suo forte impegno nello sport.