Azienda fallita e debiti per 1,9 milioni, due imprenditori interdetti nel Vulture-Melfese

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Quattro indagati nel Potentino: divieto di esercitare imprese per due imprenditori del Vulture-Melfese e beni sequestrati per oltre 1,6 milioni

Due imprenditori del Vulture-Melfese raggiunti dal divieto di esercitare imprese o ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e un sequestro preventivo di beni per oltre 1,6 milioni di euro. Sono i provvedimenti eseguiti dalla Guardia di finanza della Compagnia di Rionero in Vulture nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza su due aziende del settore della carpenteria.

IMPRENDITORI INTERDETTI E BENI SEQUESTRATI NEL VULTURE MELFESE

Le misure cautelari sono state disposte dal Tribunale di Potenza su richiesta della Procura. Complessivamente, le indagini coinvolgono quattro persone, due delle quali destinatarie della misura interdittiva. Le ipotesi di reato riguardano la sottrazione fraudolenta all’accertamento e al pagamento delle imposte e la bancarotta fraudolenta.

L’indagine sulle due aziende del Potentino

I due imprenditori raggiunti dall’interdittiva si sono succeduti, dal 2018 al 2025, nell’amministrazione di una delle aziende coinvolte. Gli accertamenti documentali e finanziari delle Fiamme Gialle hanno riguardato operazioni gestionali e societarie che, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbero progressivamente svuotato il patrimonio dell’impresa a vantaggio di una seconda società.

Le due realtà, entrambe attive nella provincia di Potenza e nello stesso settore economico, sarebbero riconducibili ai medesimi soggetti coinvolti nell’inchiesta. L’azienda che avrebbe subito il depauperamento è stata dichiarata fallita nel 2025, con debiti verso l’Erario e altri creditori superiori a 1,9 milioni di euro.

La cessione del ramo d’azienda da circa 1,6 milioni

Al centro della ricostruzione degli investigatori figura una cessione di ramo d’azienda risalente al 2020. L’operazione avrebbe riguardato beni dal valore stimato di circa 1,6 milioni di euro, trasferiti alla seconda società.

Secondo l’accusa, il passaggio avrebbe avuto una duplice finalità: determinare il fallimento dell’impresa cedente, lasciando a suo carico i debiti e danneggiando i creditori, e preservare la società beneficiaria dagli onerosi debiti tributari maturati.

Si tratta del presunto meccanismo descritto dagli investigatori come separazione tra una “bad company”, gravata dalle passività, e una “good company”, destinataria del patrimonio trasferito.

Il sequestro e la contestazione sui fondi pubblici

Nello stesso contesto investigativo, i finanzieri hanno eseguito un ulteriore provvedimento del Tribunale di Potenza: il sequestro preventivo di beni per un valore stimato superiore a 1,6 milioni di euro.

La misura riguarda le ipotesi di reato oggetto dell’inchiesta e una presunta malversazione di fondi pubblici contestata a una delle persone coinvolte. Quest’ultima contestazione interessa oltre 67 mila euro destinati alla realizzazione di un programma di investimento sui mercati esteri.

Le responsabilità delle persone indagate dovranno essere accertate nel corso del procedimento. I provvedimenti cautelari non costituiscono una condanna.