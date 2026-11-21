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Chiesto a Milano il divieto di contrattare con la PA per Ladisa che in Basilicata ha un centro cottura a Venosa e gestisce il servizio mensa al “San Carlo” di Potenza e al Rems di Pisticci. Indagati i fratelli Vito e Sebastiano: «Noi siamo parte lesa»

Ladisa sotto inchiesta a Milano per le mense militari: chiesto divieto di fare affari con lo Stato. Presunti episodi di corruzione di militari e frode nelle pubbliche forniture sulle etichette dell’olio: nel registro degli indagati i fratelli Vito e Sebastiano e altre sei persone all’interno dell’azienda. Ladisa, opera attivamente in Basilicata nel settore della ristorazione collettiva, gestendo centri di produzione pasti, mense sanitarie e servizi per enti pubblici e militari, e dallo scorso agosto, gestisce anche il servizio ristorazione all’Ospedale “San Carlo” di Potenza, nonché la Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di Tinchi di Pisticci, nel Materano, per conto dell’Asm di Matera. Inoltre a Venosa, nel Potentino, ha un centro cottura che dispone di una capacità produttiva di circa 950 pasti al giorno a servizio del territorio.

Ladisa, inchiesta a Milano

Corruzione, peculato, frode in forniture pubbliche e ricettazione sono i reati per cui il pubblico ministero Grazia Colacicco di Milano ha chiesto il carcere per due militari (il luogotenente Luigi Celentano che gestisce il vettovagliamento della caserma Santa Barbara di piazzale Perrucchetti e l’aiutante graduato Vincenzo Palumbo che svolge le stesse mansioni alla caserma Annibaldi di via Saint Bon, entrambi originari del Napoletano), i domiciliari per altre tre persone e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la Ladisa Srl, la società di Bari che ha vinto l’appalto del servizio mensa per Polizia di Stato ed Esercito Italiano.

Compreso quello delle due caserme milanese finite al centro dell’inchiesta partita da una segnalazione dell’Ispettorato antifrodi del ministero dell’Agricoltura: la Santa Barbara e la Annibaldi e l’ospedale militare di Baggio.

Dalle caserme secondo le accuse spariva parte delle derrate destinate al vettovagliamento delle caserme per consegnarle a conoscenti e titolari di un ristorante in cambio di soldi.

Il controllo sulle mense

Il controllo sulle mense «pare venisse svolto alla leggera in cambio di “denaro o altre utilità», secondo le indagini della nona sezione della Squadra mobile. Quali utilità? Assunzioni di amici (almeno tre), pranzi e cene gratuiti (dodici tra il 20 novembre 2024 e il 10 maggio 2025) al Piccolo Cafè&Restaurant di via Rovello (di cui Ladisa ha ereditato la gestione nel 2020 da Serist), biglietti per le partite (tra cui Inter-Arsenal).

Ventuno indagati, tra cui ex vertici Ladisa

E nelle mense della polizia, secondo l’inchiesta che conta ventuno indagati, tra cui gli ex vertici della società Ladisa, veniva servito olio del Penny, per rispettare gli appalti con Difesa e Interno, e proveniente dalla Germania, rietichettando le bottiglie per farle risultare conformi ai contratti, che prevedevano olio “extravergine d’oliva” ottenuto con miscele da piante “dell’Unione europea”, se non addirittura “biologico 100 per cento italiano estratto a freddo”. In alcuni casi modificata anche la data di scadenza, spostata avanti di un anno.

L’olio del Penny

Olio che risulta fornito da un’altra azienda di Bari, la Compagnia Olearia Italiana, di cui sono indagati i vertici. L’inchiesta non si limita alle posizioni personali degli indagati. Anche la Ladisa srl risulta coinvolta nel procedimento quale persona giuridica, ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Il divieto di contrattare con la PA per Ladisa

La Procura di Milano ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l’applicazione nei confronti della società della misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Una richiesta che, qualora accolta, potrebbe avere conseguenze significative sull’attività dell’azienda, soprattutto considerando il ruolo delle commesse pubbliche nel settore della ristorazione collettiva.

La parola passa ora al Gip, che dovrà valutare la richiesta della Procura e gli elementi raccolti nel corso delle indagini.

I fratelli Ladisa

Per i fratelli Ladisa si apre dunque un passaggio delicato, mentre per la società resta sul tavolo la possibile esclusione dai contratti con la pubblica amministrazione. La vicenda proseguirà nelle aule giudiziarie, dove verranno affrontate le contestazioni formulate dagli inquirenti.

L’azienda: «A Milano si accerterà la nostra correttezza»

La Ladisa in una nota ribadisce la sua correttezza e ripone la massima fiducia nei giudici. Le inchieste analoghe sulla vicenda olio – dice la nota – si sono già concluse con un’assoluzione a Roma (e la condanna dell’impresa fornitrice) e un’archiviazione a Pescara, mentre a Bari per la stessa vicenda dell’olio la Ladisa è anche parte offesa. «Abbiamo subito una frode, già riconosciuta da altri tribunali, siamo certi che anche Milano accerterà la nostra correttezza».

«Siamo parte offesa»

Sulle altre ipotesi di reato, prosegue la nota, non si potrà che accertare che «siamo parte offesa»: «Abbiamo subito ammanchi per oltre 500.000 euro nel centro di cottura di Agrate, l’azienda ha denunciato i dipendenti infedeli e la sottrazione di dati riservati». «Ladisa non è un’impresa che ha bisogno di scorciatoie», afferma la società. «I contratti li conquistiamo con la qualità del servizio, con i nostri centri di cottura, la nostra logistica e i nostri laboratori. Chi ha sbagliato lo ha fatto contro di noi» ha tenuto a precisare la società..