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Violenza di genere, preoccupa il coinvolgimento delle giovanissime, emerso con gli incontri nelle scuole. I contatti al Centro antiviolenza “Telefono Donna” sono stati 202 rispetto ai 153 dello scorso anno

POTENZA – Crescono le richieste di aiuto contro la violenza di genere nel territorio potentino. È quanto emerge dal nuovo report sulle attività del Centro antiviolenza “Telefono Donna” e della Casa rifugio “Casa delle donne Ester Scardaccione”, presentato ieri mattina dalla presidente dell’associazione, Cinzia Marroccoli. Fino al 31 ottobre scorso sono stati registrati 202 contatti, un dato in netta crescita rispetto ai 153 dell’anno precedente.

VIOLENZA DI GENERE, IL DATO DEL CENTRO “TELEFONO DONNA”

«I dati relativi alla violenza di genere sono tutti in aumento: dal numero dei contatti al numero delle donne prese in carico al numero dei colloqui», ha dichiarato la presidente Marroccoli durante la presentazione. Nel corso dell’anno, gli operatori del centro hanno effettuato complessivamente 465 colloqui, suddivisi tra supporto psicologico (290), incontri personali (140) e consulenze legali (35).

CHI SI RIVOLGE ALLA STRUTTURA

Le donne che si rivolgono alla struttura provengono prevalentemente da Potenza e provincia e hanno, nella maggior parte dei casi, un’età compresa tra i 34 e i 41 anni. Sebbene l’utenza comprenda diverse categorie professionali, la quota più rilevante è rappresentata da lavoratrici autonome. Si segnala inoltre un incremento preoccupante tra le giovanissime, un fenomeno che la presidente collega direttamente al lavoro di sensibilizzazione portato avanti dall’associazione all’interno delle scuole.

Sul fronte degli autori delle violenze, il report ne individua 44: nella quasi totalità dei casi si tratta di partner o ex partner (25 mariti o ex mariti, 7 fidanzati o ex fidanzati, 6 compagni o ex compagni) e in 2 casi di altri familiari.

LE FORME DI VIOLENZA REGISTRATE

Le forme di violenza riscontrate con maggiore frequenza restano quelle psicologiche, seguite dai maltrattamenti in famiglia, dallo stalking e dalla violenza sessuale. Nell’ultimo anno sono state formalizzate 35 denunce (in aumento rispetto alle 30 dell’anno scorso), principalmente per maltrattamenti. Prosegue intanto l’attività di protezione della casa rifugio, che dal 2001 al 31 ottobre scorso ha accolto un totale di 540 donne.

VIOLENZA DI GENERE, ANALISI DEL FENOMENO

Analizzando l’andamento del fenomeno, Cinzia Marroccoli ha offerto una riflessione sulle due facce di questa crescita numerica: «Diciamo che da un lato è un bene, perché questo vuol dire sicuramente che le donne prendono sempre più consapevolezza delle situazioni di violenza che vivono; dall’altro lato possiamo dire che è un male, perché dovremmo aspirare a non avere dati di questo tipo».

LE RICHIESTE DI CONTATTO

A destare particolare attenzione è proprio il dato relativo alle prime richieste di contatto: «È un dato positivo perché le donne stanno acquistando fiducia nel centro antiviolenza, che diventa così centrale e in qualche modo anticipa l’avvicinarsi alle forze dell’ordine», ha spiegato ancora la presidente, precisando che «al centro antiviolenza si avvicinano donne di tutte le professioni, invece nella casa rifugio arriva chi non ha altro luogo dove andare per proteggersi».

RICOSTRUIRE UN FUTURO PER LE VITTIME

Oltre all’emergenza e all’ascolto, l’impegno dell’associazione guarda alla ricostruzione del futuro delle vittime. “Telefono donna” è infatti attualmente impegnata nel progetto “Sosteniamo”, realizzato in collaborazione con il Comune di Potenza per attivare percorsi concreti di autonomia lavorativa e abitativa dedicati alle donne in uscita da situazioni di violenza.