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Natale in Vaticano, innalzato in Piazza San Pietro l’abete bianco di 25 metri donato da Terranova di Pollino.

TERRANOVA DI POLLINO (POTENZA)- Natale in Vaticano, l’abete di Terranova di Pollino è arrivato a Roma: innalzato in Piazza San Pietro “È soltanto un arrivederci in Vaticano”. Con queste parole il sindaco di Terranova di Pollino, Franco Mazzia, ha salutato l’imminente partenza del gigante verde di circa 25 metri donato alla Santa Sede, tirando le somme di tre giorni intensi e faticosi, quasi sempre sotto la pioggia, chiusi con la soddisfazione di avercela fatta insieme, grazie al sostegno concreto della Regione Basilicata e dell’Ente Parco Nazionale del Pollino e alla collaborazione di tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa.

Mercoledì sera, dalla zona PIP del vicino Comune di San Paolo Albanese, tra luci lampeggianti, manovre millimetriche degli operai impegnati a completare la sistemazione del carico e qualche curioso arrivato a seguire le ultime fasi, la concitazione del momento ha accompagnato l’avvio del lungo viaggio notturno, scortato per tutto il tragitto fino alla Capitale. Ieri sera l’abete è finalmente arrivato a Roma e questa mattina, al termine delle spettacolari operazioni di posa, è stato innalzato nel cuore di Piazza San Pietro, dove ora si erge a suggestiva cornice delle festività natalizie del Vaticano.

LE DECORAZIONI DEI BIMBI DELLA FONDAZIONE LENE THUN E IL LEGAME CON IL RITO DELLA PITA

A rendere speciale questo grande abete saranno le mani e la fantasia dei bambini: tra i suoi rami troveranno posto le decorazioni realizzate con amore e creatività dai piccoli pazienti dei reparti oncologici pediatrici, nei laboratori di ceramica ed educazione terapeutica della Fondazione Lene Thun. Un dono che unisce la forza della natura ai loro sorrisi e a un grande abbraccio di speranza. Lunedì partiranno inoltre alla volta di Roma 50 alberelli coltivati nei vivai della Regione Basilicata, donati dalla comunità lucana per addobbare gli spazi più significativi e istituzionali della Santa Sede: gli appartamenti di Papa Leone XIV — in occasione del suo primo Natale da Pontefice — gli uffici del Palazzo Apostolico e della Segreteria di Stato, il Governatorato, i Dicasteri della Curia Romana, l’Aula Paolo VI e i palazzi della Villa Pontificia di Castel Gandolfo.

Per la comunità di Terranova di Pollino, il legame con l’abete bianco affonda le radici nella sua stessa identità. E’ la terra della Pita, storico rito arboreo legato al taglio, al traino e all’innalzamento di uno di questi maestosi alberi in onore di Sant’Antonio. Da sempre qui si vive un rapporto intenso con la natura, in cui il bosco non viene mai violato, ma rispettato e tramandato di generazione in generazione con grande cura. È proprio questa conoscenza autentica della montagna a guidare ogni scelta di chi la abita.

L’AVETE DI TERRANOVA DI POLLINO UNA SCELTA SOSTENIBILE NEL BOSCO CUGNO DELL’ACERO E IL RECUPERO DEL LEGNO DOPO IL NATALE IN VATICANO

L’abete bianco arrivato a Roma, prelevato nel bosco Cugno dell’Acero, nel territorio del Comune di Terranova di Pollino, è un esemplare di 60 anni. Un esemplare ben lontano dagli alberi secolari e monumentali del Parco, che restano intoccabili. Donarlo ha aperto una “finestra di luce” tra i rami, permettendo al sole e all’aria di raggiungere i vicini alberi affinché possano crescere sani e forti. L’attenzione per l’ambiente proseguirà anche dopo le festività: all’indomani dell’Epifania, il legno sarà interamente recuperato per realizzare giocattoli e oggetti sacri. È il traguardo di un intero anno di impegno costante, fatto di pianificazione, passione e lavoro di squadra, che oggi porta un pezzo autentico del Pollino nel cuore della cristianità.