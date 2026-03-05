Nordio a Potenza tra danni al campo ex Figc, bagni di folla e pranzi conviviali

3 minuti per la lettura

La visita di Nordio a Potenza tra danni al manto erboso del campo ex Figc, bagni di folla e chiusura con pranzo conviviale. Chiusa a tempo indeterminata la struttura che ospita gli allenamenti di diverse giovanili di serie D.

POTENZA – Almeno quattromila euro di cherosene “bruciato” per volare in elicottero da Bari a Taranto e poi da Taranto a Potenza. Trenta volte di più del gasolio occorso per le due Grand Cherokee del corteo ministeriale. E poi il manto di erba sintetica del campo ex Figc, all’ingresso del capoluogo lucano, da risistemare. E’ questo il bilancio della due giorni appulo-lucana del tour referendario del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Che il passaggio lucano del guardasigilli non sarebbe stata la solita visita istituzionale s’era capito fin dal suo arrivo, martedì sera, con discesa panoramica, in notturna, sul campo all’imbocco del ponte Musmeci con le luci del capoluogo lucano sullo sfondo. A pochi metri da terra, infatti, l’AugustaWestland AW139 della Guardia di finanza su cui viaggiava il ministro ha improvvisamente ripreso quota ed è rimasto a volteggiare in aria fino a quando i vigili del fuoco non hanno assicurato il manto di erba sintetica sollevatosi dal suolo. Parcheggiandovi sopra delle auto.

ELICOTTERO ATTERRA E DANNEGGIA IL MANTO ERBOSO: IL BILANCIO DEI COSTI E I DANNI AL CAMPO SPORTIVO DI POTENZA

Concluso l’atterraggio, verso le 20, Nordio è stato subito accompagnato in un noto ristorante cittadino, Vintage Enoteca, per una cena organizzata dal padre del capo della sua segreteria, l’avvocato Geppy Rubinetti, potentina doc nonché sorella di una storica collaboratrice del deputato FdI, Salvatore Caiata. Un brindisi e qualche chiacchiera in un contesto familiare e poi via in albergo a riposare. Proprio Caiata è stato l’organizzatore dell’affollato incontro-intervista col ministro sulle ragioni del sì alla sua riforma della giustizia che si è tenuto l’indomani mattina, cioé ieri, nel Polo bibliotecario nazionale. Mentre al campo “federale” si iniziava la conta dei danni. Risultato: sospesi a tempo indeterminato gli allenamenti delle giovanili di diverse squadre di serie D lucane che si alternano nella struttura.

L’INCONTRO AL POLO BIBLIOTECARIO E LE PRESENZE AL PRANZO CONVIVIALE

Dopo il bagno di folla Nordio si è trattenuto in città per un pranzo organizzato sempre nel ristorante-enoteca di viale Marconi, di proprietà di un avvocato che un paio di anni addietro era finito nel mirino dei pm potentini. Seduti al tavolo con lui c’erano il governatore Vito Bardi, il presidente del Consiglio nazionale del notariato, Vito Pace, e lo stesso Caiata. Ma tra quanti si sono riusciti a far largo tra gli agenti della polizia penitenziaria schierati all’ingresso ci sono stati anche diversi esponenti di Fratelli d’Italia, e un imprenditore “amico” dei meloniani, alquanto noto alle cronache giudiziarie locali, come l’editore ed ex presidente del Potenza Calcio Giuseppe Postiglione.

LE DICHIARAZIONI DI POSTIGLIONE SULLA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO

«Opero nel campo della comunicazione e sto seguendo con grande attenzione il dibattito sul referendum sulla giustizia». Ha spiegato Postiglione a domanda sulle ragioni della sua presenza in un momento conviviale come quello. Per soli invitati. «Oggi ho seguito l’interessante intervista di Bechis del Messaggero al ministro Nordio, che è il padre della riforma sulla quale nelle prossime settimane saremo chiamati ad esprimere un voto (…) Al termine del dibattito di Nordio, ero a piedi e ho chiesto un passaggio all’amico Salvatore Caiata, organizzatore dell’evento, il quale si stava dirigendo ad un aperitivo, da lui pagato, organizzato con il Ministro. Dove, tra gli altri, erano presenti diversi esponenti della politica e delle istituzioni locali, molto dei quali amici».