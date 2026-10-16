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Potenza, ex Cip Zoo: Cupparo frena sui droni. L’assessore smentisce il progetto del vertiporto e apre all’ipotesi stadio. Tra progetti avveniristici smentiti e cantieri che non partono nelle aree industriali.

POTENZA – Il destino dell’area ex Cip Zoo torna a infiammare il dibattito politico lucano, tra progetti futuristici smentiti, accuse di immobilismo e la richiesta perentoria di procedure trasparenti. A delineare la linea della Regione Basilicata è l’assessore allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, che ha smentito categoricamente le indiscrezioni circolate su una possibile riconversione tecnologica del sito: «Al mio Dipartimento non risulta alcun progetto per la realizzazione di un vertiporto per droni e aerotaxi nell’area ex Cip Zoo».

TRASPARENZA, IPOTESI STADIO E LE POLEMICA SULLE ELISUPERFICI API-BAS

L’assessore ha chiarito che l’unico iter ammissibile sarà quello della massima trasparenza: senza un Avviso pubblico per una manifestazione di interesse, d’intesa con il Comune di Potenza, non verrà assunta alcuna decisione definitiva. Cupparo si è invece mostrato personalmente favorevole alla proposta – caldeggiata dai consiglieri regionali Galella, Picerno e Polese – di valutare la costruzione di un nuovo stadio di calcio per il Potenza Calcio, pur ribadendo che si tratta di un’idea da approfondire rigorosamente tramite un percorso pubblico. La presa di posizione ha incassato l’immediato plauso del consigliere comunale di Potenza, Antonio Vigilante, che ha espresso soddisfazione per quello che definisce un «ritorno alla concretezza contro l’immobilismo passato», auspicando che la futura destinazione di quest’area strategica superi definitivamente «la stagione degli annunci e dei rendering».

Le polemiche sulla pianificazione dei trasporti e delle aree industriali restano tuttavia incandescenti. Parallelamente al caso ex Cip Zoo, la società in house della Regione, Api-Bas, come già aveva denunciato Pietro Simonente del Cses, guidata dall’Amministratore unico Luigi Vergari, sta portando avanti un piano ambizioso finanziato con 9 milioni di euro nell’ambito dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2021-2027). Il progetto prevede la realizzazione di 8 elisuperfici (9 includendo l’area ZES di Tito) a servizio degli agglomerati industriali della provincia, pensate come impianti per la movimentazione rapida di passeggeri e merci tramite elicotteri e droni. Tuttavia, le opposizioni sollevano forti dubbi sulla reale capacità di spesa e attuazione della società.

POTENZA, EX CIP ZOO: I DUBBI SUI FONDI PUBBLICI E LE CRITICHE DI PIETRO SIMONETTI

In un’interrogazione parlamentare emerge come, a fronte di un acconto di ben 4,8 milioni di euro liquidato dalla Regione ad Api-Bas già nell’ottobre 2023 per la manutenzione delle aree industriali, i progetti esecutivi e i cantieri siano rimasti a lungo congelati, spingendo gli uffici regionali a chiedere conto persino degli interessi maturati sulle somme ferme in banca. Mentre l’assessore Cupparo tenta di fare chiarezza blindando l’ex Cip Zoo da “voli di fantasia”, il dibattito politico si sposta ora sulla verifica interna dei documenti prodotti da Api-Bas.

La confusione sulla programmazione e sull’effettivo utilizzo dei fondi pubblici per il rilancio industriale della provincia di Potenza rimane, per Pietro Simonetti, un dato amministrativo ancora tutto da chiarire. Per Simonetti Cupparo «dovrebbe chiedere direttamente all’Amministratore Unico di ApiBas e a verificare i documenti prodotti all’interno della società in house e nei piani operativi regionali, smontando il tentativo di scaricare le responsabilità e ribadendo che la confusione sulla programmazione e sull’uso delle aree industriali resta un dato politico e amministrativo inequivocabile».