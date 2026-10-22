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Potenza, assistenza ai disabili fondi insufficienti: Da novembre si rischia il blocco. I sindacati hanno chiesto al prefetto di convocare un incontro.

POTENZA -Il prossimo primo novembre 134 alunni disabili del capoluogo rischiano di rimanere senza assistenza scolastica, o di vederla ridotta all’osso, e 66 dipendenti della cooperativa “Nasce un sorriso”, nella migliore delle ipotesi potranno lavorare per pochissime ore se non addirittura rimanere senza lavoro. Tra fondi nella casse comunali (la cifra si dovrebbe aggirare sugli 800.000 mila euro visto il taglio di 360 attuato sul milione e 200 dello scorso anno) e stanziamenti regionali (69.000 come contributo straordinario lo scorso agosto e 172.000 alcune settimane fa) mancherebbero all’appello circa centomila euro per garantire il servizio visto che nella casse comunali starebbero per arrivare (se non sono già arrivati) i fondi nazionali.

Detto ciò bisogna comunque fare presto. Con una nota congiunta i sindacati di categoria Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fp e Uiltucs hanno chiesto con urgenza al Prefetto la convocazione di un tavolo di conciliazione. Sullo sfondo una scadenza imminente: il prossimo 30 ottobre, giorno in cui scadrà il congelamento dei tagli alle ore dei dipendenti della cooperativa “Nasce un sorriso”. Taglio che se non verrà scongiurato porterà al collasso l’assistenza scolastica ai 134 alunni con disabilità.

FONDI ALL’ASSISTENZA AI DISABILI A POTENZA: I NUMERI DEL CRAC SOCIALE E OCCUPAZIONALE

I numeri – anche se il termine numeri suona come una nota stonata vista la problematica – fotografano una crisi sociale e occupazionale di proporzioni allarmanti. La vertenza coinvolge direttamente 134 alunni disabili e 66 lavoratori, stretti tra l’incertezza sul proprio futuro lavorativo e il diritto allo studio negato. A fronte di un fabbisogno reale, stimato in circa 80 mila ore di assistenza, (lo scorso anno ne furono erogate 61 mila), in base ai fondi a disposizione prima degli stanziamenti, le ore erano scese a sole 40 mila un taglio netto che dimezza le tutele per gli studenti.

A determinare questa situazione è una pesante insufficienza dei fondi comunali, «Secondo il prospetto di riparto dei fondi regionali – ha dichiarato il segretario della Filcom Confasal, Donato Rosda, al capoluogo sono assegnati complessivamente 173.275,86 euro (derivanti dalla somma di 69.310,34 euro già previsti e di ulteriori 103.965,52 euro). Una cifra ancora distante dai 360 mila euro che il Comune ha quantificato come necessari per recuperare il livello di assistenza garantito nell’anno scolastico precedente». La differenza «è di ben 186.724,14 euro – quasi 190 mila euro di deficit – ai quali si aggiunge l’aumento della domanda di assistenza rispetto allo scorso anno».

GLI STANZIAMENTI REGIONALI E IL NODO DEI RIPARTI UFFICIALI

A sbloccare parzialmente l’empasse è stato l’annuncio della Regione Basilicata «che ha stanziato 1,8 milioni di euro aggiuntivi, portando il fondo complessivo su scala lucana a 2,4 milioni di euro – ha proseguito Rosa – Entrando nel dettaglio dei finanziamenti regionali, per l’annualità 2026/2027 sono previsti 900 mila euro extra che si vanno a sommare ai 600 mila già messi a disposizione in precedenza. Per l’annualità successiva, ovvero il biennio 2027/2028, la Regione ha invece programmato lo stanziamento di altri 900 mila euro complessivi». Nonostante lo stanziamento della Regione e il riconoscimento dello sforzo da parte della Filcom Confsal e delle altre sigle, i sindacati mantengono alta la guardia. Il riparto avverrà infatti in proporzione al numero di alunni disabili di ciascun comune e, a oggi, «non esistono ancora atti ufficiali che certifichino la quota spettante al capoluogo».

Da qui la richiesta dei sindacati al Prefetto per capire realmente quanti soldi mancano all’appello. «Prendiamo atto dello sforzo della Regione – ha invece dichiarato Rosa – tuttavia il nostro compito è verificare che gli stanziamenti siano realmente sufficienti. Per Potenza i numeri evidenziano ancora una distanza significativa tra le risorse assegnate e il fabbisogno effettivo». Non «si possono spacciare le stime per importi certi», avvertono le altre sigle sindacali, che chiedono chiarezza anche sui bilanci del Comune di Potenza e su eventuali fondi nazionali integrativi.

FONDI ALL’ASSISTENZA AI DISABILI A POTENZA: L’ALLARME SUI POSTI DI LAVORO E L’ULTIMATUM SINDACALE

La questione, come detto, coinvolge direttamente anche 66 lavoratrici e lavoratori, la cui continuità occupazionale e retributiva «è messa a forte rischio da una programmazione finanziaria insufficiente». Particolare attenzione viene posta sulla posizione dei lavoratori a tempo determinato «che negli anni precedenti venivano richiamati all’avvio delle attività scolastiche e che quest’anno non sarebbero stati riassunti a causa della carenza di risorse» ed è per questo che la Filcom Confsal ha già chiesto alla cooperativa «un incontro urgente per fare chiarezza sulle posizioni lavorative e sulla copertura del fabbisogno orario».

La richiesta al Prefetto mira a mettere di fronte alle proprie responsabilità tutti gli attori della vicenda: la Regione per il riparto formale dei fondi, il Comune per la verifica di risorse proprie e la cooperativa sociale per le garanzie sui contratti di lavoro. In assenza di risposte adeguate entro il prossimo 30 ottobre «o in caso di nuove riduzioni dell’orario di lavoro», i sindacati si riservano di riattivare lo stato di agitazione. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità e il lavoro di chi li assiste non possono dipendere da assegnazioni insufficienti o da ritardi nella programmazione.