2 minuti per la lettura

Dopo l’abbattimento del viadotto Tiera, raccolte 130 firme per i problemi di viabilità. Le richieste: ripristino della fermata Fal e un percorso per evitare lunghi giri.

POTENZA – Sono 130 le firme raccolte fino a ieri sotto la petizione che le famiglie della zona di Tiera (Bosco Grande, Bosco Piccolo e Barrata) vogliono mandare alle autorità per chiedere di risolvere i loro problemi di spostamento. Problemi sicuramente acuitisi dopo la chiusura del viadotto Tiera, oltre un anno fa (abbattuto poi nel luglio scorso), ma che erano già presenti a causa di una viabilità difficile. La petizione sarà inviata al prefetto di Potenza Michele Campanaro, al presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, al presidente della Provincia Christian Giordano e al sindaco Vincenzo Telesca.

Vi si legge: «I sottoscritti cittadini residenti chiedono un incontro di una nostra delegazione per poter discutere delle problematiche inerenti al traffico viabile e ferroviario di Tiera». In particolare, sono due i punti su cui battono i cittadini della zona.

ABBATTIMENTO VIADOTTO TIERA: LE RICHIESTE DEI CITTADINI SUI TRENI FAL E SULLA VIABILITÀ ALTERNATIVA

Una riguarda i treni: «Ripristino della fermata delle Fal alla stazione già esistente soppressa in occasione dell’inagibilità del cavalcavia». Uno degli elementi portanti del viadotto si spaccò improvvisamente il 10 agosto del 2025 e i gestori della strada ferrata che vi passa accanto decisero d’interrompere il transito dei treni. Ora, a viadotto abbattuto, si potrebbe riavviare.

Secondo punto: «La messa in opera del cavalcavia che unisce Potenza Nord con Potenza Ovest in quanto siamo costretti a percorrere oltre dieci chilometri per prendere la Potenza-Melfi e viceversa, oppure trovare una soluzione alternativa con un nuovo percorso o la riapertura della vecchia ex Strada statale 93 con attivazione di un passaggio a livello». La ex Ss 93, nel tratto fra Piani del Mattino e Tiera, era problematica anche prima del danneggiamento del viadotto: c’era stato un problema al semaforo, piazzato in due punti del viadotto sulla ferrovia Potenza-Foggia e Potenza-Avigliano per regolare il senso unico alternato: i semafori non sempre funzionavano, creando forti disagi a chi transitava.

IL CALVARIO DELLA EX SS 93 E L’ISOLAMENTO DELLE FRAZIONI DI TIERA

C’era poi il dubbio se un tratto della strada fosse percorribile o meno. Il cittadino Vito Lomonaco – che era stato anche consigliere comunale – sintetizzava spiegando che «la ex Ss 93 nel tratto Piani del Mattino – Tiera è diventata un calvario». Oggi i problemi sono aumentati. Ricordiamo in maniera più dettagliata cosa avvenne il 10 agosto del 2025: al chilometro 121 della ex Strada statale 93 “Appulo-Lucana” nel tratto che collega Tiera al capoluogo. Il pulvino a sostegno della terza pila del Viadotto Tiera si spaccò in due.

Il ponte e la strada comunale via dei Due Boschi furono chiusi immediatamente al transito e fu sospesa anche la circolazione ferroviaria sulla tratta Potenza-Foggia a causa della vicinanza del pilone precario ai binari. Per chi abita nelle frazioni ci sono disagi e isolamento. Ecco perché quelle firme in calce alla petizione hanno un peso che i destinatari dovranno prendere in considerazione.