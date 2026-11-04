Potenza, suoli Murate e Macchia Giocoli, via agli accordi

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Potenza, avviati gli atti per chiudere il contenzioso sui suoli di Murate e Macchia Giocoli: 250 famiglie coinvolte, pagamenti dilazionati in 10 anni.

POTENZA – Gli uffici tecnici del Comune di Potenza hanno avviato l’adozione delle determine dirigenziali per l’approvazione degli schemi di atto di alienazione transattiva, mettendo in moto la macchina amministrativa per mettere la parola fine all’intricata e cinquantennale vicenda urbanistica dei suoli di Murate e Macchia Giocoli. Attraverso questi provvedimenti l’amministrazione comunale sta notificando gli atti formali ai singoli proprietari degli alloggi per chiudere in via bonaria un contenzioso che rischiava di trascinare l’Ente in una nuova paralisi.

MURATE E MACCHIA GIOCOLI, AL VIA I RISCATTI

L’operazione, oltre a garantire la serenità a centinaia di famiglie residenti tra Murate e Macchia Giocoli, rappresenterà una boccata d’ossigeno cruciale per le casse comunali: l’incasso stimato complessivo per l’amministrazione derivante dalle cooperative coinvolte ammonterà a quasi 5 milioni di euro. Soldi che, però, non entreranno subito nelle casse comunali. Per capire come si sia arrivati a questa maxi-sanatoria, bisogna riavvolgere il nastro fino alla metà degli anni ‘70 , quando il consiglio comunale dell’epoca localizzò un programma di edilizia economico-popolare sui terreni di un privato.

LA STORIA

Negli anni successivi, il Comune cedette i diritti di superficie e proprietà a delle cooperative. I soci costruirono i palazzi, pagarono i propri appartamenti e vi si stabilirono con le proprie famiglie. Il meccanismo, tuttavia, si inceppò alla base: la procedura formale di esproprio nei confronti dei proprietari dei terreni non venne mai completata correttamente a causa di vizi burocratici e ricorsi. Dopo decenni di battaglie legali, nel 2006 la Corte di Appello di Potenza condannò il Comune come unico responsabile del danno, costringendolo a risarcire i vecchi proprietari dei suoli a valore di mercato: circa 12 milioni di euro.

Pagato il dovuto, nel 2009 il Comune ha acquisito formalmente le aree all’interno del proprio patrimonio indisponibile. A quel punto è scattato un clamoroso paradosso giuridico legato al principio dell’accessione: poiché il Comune era diventato il legittimo proprietario del suolo per la legge italiana è diventato automaticamente proprietario anche di tutti i palazzi costruiti sopra di esso.

IL PARADOSSO GIURIDICO

Gli assegnatari, pur avendo pagato le proprie case più di trent’anni prima, si sono ritrovati formalmente a vivere in immobili di proprietà comunale. Per evitare sfratti di massa o infinite cause civili, l’amministrazione comunale ha optato per la soluzione meno gravosa per le circa 250 famiglie – famiglie che altrimenti avrebbero dovuto in pratica ricomprarsi la casa – stabilendo che i cittadini dovranno “ricomprare” solo la quota del terreno su cui sorge la propria abitazione per un valore calcolato in base alla cubatura realizzata.

LE DETERMINE DIRIGENZIALI

Oggi gli uffici comunali, tramite specifiche determine dirigenziali, stanno stringendo i tempi per chiudere la partita e incassare i fondi legati al Piano delle Alienazioni. Nel caso, a esempio, della ex cooperativa Irgal di Murate, dove risiedono quindici famiglie, ciascun socio dovrà versare una quota di circa ventottomila euro, per un controvalore complessivo del lotto che sfiora supera i quattrocentomila euro. Considerando che la vicenda a Murate coinvolge altre tre cooperative per un totale di ulteriori sessanta nuclei familiari, il conto complessivo per l’intera area assume proporzioni rilevanti.

SUOLI MURATE E MACCHIA GIOCOLI, LE CIFRE

Mantenendo una media di venticinquemila euro – la cifra cambia a seconda del suolo occupato – l’importo totale che i settantacinque proprietari di tutte e quattro le cooperative dovranno versare nelle casse comunali ammonterà a circa 2 milioni di euro o poco più. Questi proventi finanziari, che i cittadini dovranno versare direttamente alla Tesoreria comunale a seguito della firma degli atti dinanzi al notaio, confluiranno nei piani di rientro finanziario dell’Ente. Oltre alle famiglie di Murate ci sono poi quelle di Macchia Giocoli. Dalle determine già redatte la cifra da pagare si aggira per ciascun inquilino sui 20.000 euro. Per le 250 famiglie potentine coinvolte si tratta di un sacrificio economico non indifferente, ma necessario per mettere la parola fine a un’incertezza immobiliare durata più di mezzo secolo e ottenere, finalmente, la piena e inattaccabile proprietà della propria casa.

IL PIANO DI PAGAMENTO

Per gravare il meno possibile sulle tasche dei residenti il Comune di Potenza ha previsto un piano di pagamento fortemente flessibile e dilazionato nel tempo.

Un anticipo immediato del 10 per cento, equivalente a una somma totale che si aggira sui 500.000 euro che i cittadini verseranno contestualmente alla firma della transazione, garantendo immediata liquidità all’ente.

Una quota rateizzata per il restante 90 per cento, pari a circa 4,5 milioni di euro, che le famiglie potranno corrispondere attraverso un piano di ammortamento a lungo termine di 120 rate mensili, esteso su un arco temporale di 10 anni e soggetto agli interessi legali.

A tutela del patrimonio pubblico e dell’efficacia dell’operazione, il Comune iscriverà un’ipoteca legale sugli immobili coinvolti, che rimarrà fino alla totale estinzione del debito da parte di ciascun nucleo familiare.