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La maggioranza di Potenza contro gli striscioni di protesta allo stadio Viviani: “Una città che cade a pezzi, vergognatevi”. I consiglieri: «Amare la città non è umiliarla davanti a tutta Italia».

POTENZA – I consiglieri di maggioranza del Comune di Potenza commentano «con amarezza e profondo rammarico» gli striscioni esposti ieri sugli spalti dello stadio Viviani durante la partita del Potenza. Sugli striscioni era scritto. “Stadio – Ponte Musmeci – Scale mobili. Una città che cade a pezzi, vergognatevi! Meno male che c’è il Potenza”.

“La critica politica – si legge nella nota – è legittima, lo sciacallaggio sulla pelle della città no. Potenza non merita di essere sbeffeggiata davanti a tutta Italia, soprattutto da chi sostiene di amarla. Leggere parole come “Una città che cade a pezzi, vergognatevi”, davanti alle telecamere e a migliaia di spettatori, non può lasciare indifferenti. Non perché questa Amministrazione tema le critiche, ma perché esiste una differenza enorme tra contestare chi governa e mortificare pubblicamente l’immagine della propria città».

POLEMICA PER GLI STRISCIONI ALLO STADIO VIVIANI DI POTENZA: LA MAGGIORANZA RICORDA LE RESPONSABILITÀ DEL PASSATO E I RITARDI EREDITATI DAL CENTRODESTRA

«Chi ha scelto di esporre quegli striscioni – è scritto ancora – avrebbe dovuto avere anche il coraggio e l’onestà di raccontare come si è arrivati alla chiusura del ponte e della scala mobile, quali problemi siano stati ereditati e quali responsabilità politiche e amministrative abbiano contribuito a determinarli. Avrebbe dovuto spiegare che l’attuale Amministrazione sta cercando di affrontare e risolvere criticità che non sono nate oggi, ma che affondano le proprie radici negli anni di governo del centrodestra. Anni nei quali, nonostante le ingenti risorse messe a disposizione dalla Regione Basilicata, non si è stati capaci di programmare interventi strutturali e affrontare problemi già ampiamente conosciuti. Oggi, invece, l’Amministrazione Telesca si trova a dover recuperare ritardi, affrontare emergenze e trovare soluzioni, peraltro in un contesto di risorse regionali ben diverso da quello di cui hanno beneficiato i suoi predecessori».

«È troppo facile – proseguono dalla maggioranza – attribuire a chi governa da poco più di due anni responsabilità che vengono da lontano. È ancora più facile trasformare problemi complessi in slogan da esibire davanti alle telecamere, senza spiegare nulla ai cittadini. Ma la verità non può essere sacrificata sull’altare della propaganda. Nessuno nega i disagi che i cittadini stanno vivendo, né pretende che vengano accettati in silenzio. Siamo i primi a riconoscere le difficoltà e a sentire il peso delle responsabilità amministrative. Ma proprio per questo riteniamo inaccettabile che legittime preoccupazioni possano diventare occasione per alimentare una rappresentazione mortificante di Potenza».

LA DIFESA DELL’IMMAGINE DELLA CITTÀ E L’APPELLO AL RISPETTO

«Una cosa – è il prosieguo della nota di maggioranza – è chiedere risposte e soluzioni. Un’altra è offrire all’Italia intera l’immagine di una città allo sfascio, senza raccontare le cause di ciò che sta accadendo. Pensare di colpire il sindaco Telesca e la sua Amministrazione mettendo alla berlina Potenza significa non comprendere che il danno più grande viene arrecato alla città e ai suoi abitanti. La nostra città ha problemi, certamente. Ma ha anche risorse, energie, professionalità, bellezze e una comunità che merita rispetto. Non può essere ridotta a uno slogan di vergogna».

«Lo stadio dovrebbe essere il luogo in cui l’amore per Potenza trova la sua espressione più autentica, non il palcoscenico sul quale si mortifica la città per colpire chi la amministra. La maggioranza continuerà a lavorare per risolvere i problemi, senza sottrarsi alle proprie responsabilità. Ma non accetterà che vengano cancellate quelle di chi ha governato prima e che oggi qualcuno pretenda di riscrivere la storia attribuendo ogni colpa a chi sta cercando di rimediare». «Perché amare Potenza – concludono i consiglieri che sostengono la giunta comunale – significa difenderla, migliorarla e pretendere risposte. Non umiliarla davanti a tutta Italia».