Cersosimo, intimidazione alla sindaca: tagliate tutte le gomme dell’auto

Una grave intimidazione nella notte nei confronti della sindaca di Cersosimo, Domenica Paglia, che ha trovato tutte e quattro le ruote della Lancia Musa tagliate

CERSOSIMO (POTENZA) – Grave atto intimidatorio nella notte alla sindaca di Cersosimo, Domenica Paglia. Tutte e quattro i pneumatici della lancia musa, di proprietà, sono stati tagliati, molto probabilmente con una lama. Evidenti i tagli sui pneumatici. La prima cittadina, toccata dal vile gesto, ma serena.

«Un gesto – dice – che non riesco a capire, a collegare in alcun modo all’impegno amministrativo. Per quanto mi riguarda , poi, la mia vita privata è fatta di lavoro, famiglia e di magnifiche amicizie». Queste le prime dichiarazioni. I Carabinieri di Noepoli, allertati alle prime luci del giorno, dopo la denuncia della sindaca, si sono recati al bivio di San Paolo Albanese per i primi rilievi.

L’auto della sindaca oggetto dell’intimidazione è rimasta parcheggiata ai bordi della strada statale 481 che dalla Valle del Sarmento porta sino a Roseto Capo Spulico, in Calabria, a poca distanza dal centro abitato di Cersosimo.