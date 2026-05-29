Tragedia a Fiumicino, morto un motociclista di Rapolla

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Incidente stradale a Fiumicino dove un motociclista 42enne originario di Rapolla è morto a seguito delle ferite riportate nello scontro

Un moticiclista lucano ha perso la vita nelle prime ore di giovedì dopo essersi scontrato con un furgone Ford transit in via dell’Aeroporto, a Fiumicino. Si chiamava Cristian Di Carlo, 42 anni, originario di Rapolla, nel Potentino, l’ultima vittima della strada a Roma e provincia. Lavorava come infermiere all’ospedale Grassi. Ieri mattina alle 7.30 si trovava in sella alla sua moto percorrendo via della Scafa, in direzione Ostia, quando per motivi in corso di accertamento si è scontrato con un furgone Transit ed è caduto sull’asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d’intervento sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha cercato di rianimare il motocilcista, ma è deceduto. Il conducente del furgone soccorso è stato trasportato in ospedale in codice giallo.