Tito, tragedia sulla Tito-Brienza, muore motociclista di 33 anni

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Incidente sulla Tito-Brienza, vicino alla galleria Serra Le Macine, morto Carmelo Papalia, 33 anni, di Potenza. Grave l’altro motociclista

TITO – Nella tragedia avvenuta venerdì sera, 29 maggio 2026, lungo la Tito-Brienza perde la vita Carmelo Papalia, 33 anni, motociclista di Potenza, ma abitante a Torino. Era sceso per il suo compleanno. L’incidente si verifica intorno alle 18:30 poco dopo l’ingresso della galleria Serra Le Macine sulla carreggiata in direzione sud e coinvolge due moto che, per cause ancora in corso di accertamento, finiscono entrambe fuori controllo e scivolano sull’asfalto. Per il trentatreenne non c’è nulla da fare. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto insieme all’elisoccorso, non possono che constatarne il decesso. Gravissime, invece, le condizioni dell’altro motociclista coinvolto.

TITO-BRIENZA, SCONTRO TRA DUE MOTOCICLISTI, UN MORTO E UN FERITO GRAVE

L’uomo viene stabilizzato sul luogo dell’incidente e successivamente trasferito in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza, dove anche ieri sera risultava ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata.

La dinamica dell’accaduto è ora al centro degli accertamenti delle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa sia successo nei momenti che hanno preceduto lo schianto e, soprattutto, come mai i due centauri abbiano perso il controllo dei rispettivi mezzi praticamente nello stesso tratto di strada. Per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza dell’arteria sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione dell’incidente.