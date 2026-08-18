Tragedia lungo la statale Ofantina, morto un uomo di Avigliano

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Tragedia lungo la strada statale Ofantina, nello scontro tra un’auto e una moto è morto un uomo di Avigliano, Antonio Bochicchio

AVIGLIANO (POTENZA) – È Antonio Bochicchio, 48 anni di Avigliano, l’uomo che nella tarda mattinata ha perso la vita a seguito di un’incidente stradale avvenuto sulla strada Statale 401 Ofantina.

Lo scontro è avvenuto per cause il cui accertamento è affidato agli organi inquirenti, Secondo una prima ricostruzione l’incidente si è verificato a seguito di uno schianto tra un’auto e una moto che viaggiavano in direzione opposta. Ad avere la peggio nello scontro frontale il 48enne di Avigliano.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118, oltre agli uomini dell’Anas intervenuti per la messa in sicurezza dell’arteria. Traffico bloccato, in entrambi i sensi di marcia, per diverse ore. Ferito invece il conducente dell’auto.



