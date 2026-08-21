Femminicidio a Tito nel Potentino, Maria Vittoria Carbone aggredita e uccisa

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Sospetto femminicidio a Tito in provincia di Potenza dove una donna, Maria Vittoria Carbone, è morta a seguito di una presunta aggressione

TITO (POTENZA) – Una donna di 57 anni, Maria Vittoria Carbone, è morta nella tarda serata a Tito, in seguito a una presunta aggressione avvenuta all’interno della abitazione del figlio. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, poco prima di mezzanotte, le sue condizioni erano già gravissime. Inutili i tentativi di rianimarla. La donna presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche le forze dell’ordine: al vaglio in particolare la posizione dell’ex marito e del figlio della vittima.

La Procura della Repubblica di Potenza indaga per omicidio: i carabinieri, coordinati dalla Procura di Potenza, stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l’accaduto. L’abitazione, all’interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro. Il figlio di 30 anni è stato interrogato dagli inquirenti.

È quanto trapela dagli ambienti investigativi. La donna, stando a una prima ricostruzione, si era recata in casa del figlio che abita in un appartamento adiacente a quello del padre, dal quale era divorziata da tempo. Gli inquirenti, coordinati dal pm Francesco Russo, hanno sentito anche l’ex marito, che si trovava nell’appartamento accanto, e alcuni amici e familiari della donna.