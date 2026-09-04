Sant’Arcangelo, in bus da Napoli con due panetti di hashish: Arrestato minorenne

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Minorenne arrestato a Sant’Arcangelo sceso dal bus arrivato da Napoli con 200 grammi di hashish: il Tribunale dispone il collocamento in comunità.

SANT’ARCANGELO (POTENZA) – Un controllo di routine nell’ambito dei servizi di prevenzione del territorio si è trasformato in un’operazione antidroga nel Potentino. A Sant’Arcangelo, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un minorenne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato e fermato dai militari appena sceso da un autobus di linea proveniente da Napoli. L’atteggiamento visibilmente sospetto mostrato dal ragazzo alla fermata ha spinto gli operanti ad approfondire l’accertamento con una perquisizione personale.

IL SEQUESTRO A SANT’ARCANGELO DOPO L’ARRIVO DEL BUS DA NAPOLI E LE ANALISI DELL’HASHISH

L’intuizione degli investigatori si è rivelata fondata. Nel corso del controllo, il minorenne è stato trovato in possesso di due panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi, immediatamente sottoposti a sequestro. Le successive analisi di laboratorio condotte sulla sostanza hanno evidenziato un elevato grado di purezza e un alto principio attivo. La quantità recuperata avrebbe consentito di confezionare fino a 2.700 dosi destinate al mercato al dettaglio dei consumatori locali. Dopo l’arresto in flagranza, la posizione del giovane è passata al vaglio dell’autorità giudiziaria minorile. Il Tribunale per i Minorenni di Potenza ha convalidato l’operato dei Carabinieri e ha disposto per il ragazzo la misura cautelare del collocamento in una comunità educativa.