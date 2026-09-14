2 minuti per la lettura

Incidente a Pertosa: Salvatore De Vita muore sotto gli occhi degli amici. Oggi, 14 settembre 2026 alle 16 nella chiesa madre di Sant’Angelo Le Fratte si terranno i funerali.

BRIENZA – Si terranno oggi alle 16, nella chiesa madre di Sant’Angelo Le Fratte, i funerali di Salvatore De Vita il motociclista che ha perso la vita ieri mattina, 13 settembre 2026, in un incidente stradale avvenuto sulla Strada statale 19, a pochi passi dal celebre ingresso delle Grotte di Pertosa-Auletta. Il dramma si è consumato sotto gli occhi degli amici con cui Salvatore De Vita stava condividendo una domenica all’insegna di una delle sue più grandi passioni: l’amore per le due ruote. De Vita, 51 anni, era un uomo nel pieno delle forze, ampiamente conosciuto e stimato per la sua solarità e per la sua grande dedizione allo sport.

LA VITA TRA PASSIONE PER LO SPORT E L’AFFETTO DI FAMIGLIA ED AMICI

Diviso tra l’amore viscerale per le moto e la passione per il body building, aveva scolpito la sua vita intorno a sani valori e all’affetto dei suoi cari e dei tantissimi amici. Salvatore viveva insieme alla madre e al padre in un’abitazione situata nella zona di confine tra il comune di Brienza e quello di Sant’Angelo le Fratte. La sua era una famiglia unita, segnata anche dalla distanza geografica con il fratello maggiore, che da tempo risiede e lavora in Svizzera, ma al quale era profondamente legato.

LA DINAMICA DEL FATALE INCIDENTE PER DE VITA SULLA STRADA STATALE 19 A PETROSA

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ma da quanto si è appreso avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto, andando a sbattere contro il guardrail e poi sull’asfalto. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. Nonostante il tempestivo arrivo sul posto dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato vano: il cinquantunenne è deceduto sul colpo.

IL DOLORE DELLE COMUNITÀ E L’ULTIMO SALUTO A SANT’ANGELO LE FRATTE

La notizia della sua scomparsa ha immediatamente varcato i confini del Salernitano, raggiungendo la Basilicata e gettando nello sconforto più totale due intere comunità. Sia a Brienza che a Sant’Angelo le Fratte, Salvatore De Vita era una figura nota, benvoluta da tutti per il suo carattere affabile e la sua straordinaria vitalità. L’autorità giudiziaria, subito informata dell’accaduto, nel pomeriggio di ieri ha deciso di restituire la salma ai familiari per consentire lo svolgimento dei funerali che si terranno oggi pomeriggio nella chiesa madre di Sant’Angelo dove le due comunità si stringeranno in un unico abbraccio attorno alla famiglia.