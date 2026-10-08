Potenza, sequestrati 140 mila prodotti non sicuri: 6 persone segnalate

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Sequestrati della Guardia di Finanza di Potenza oltre 140mila prodotti non sicuri in aziende del Potentino e segnala sei titolari di negozi.

POTENZA — Un’operazione mirata alla tutela della sicurezza dei consumatori e al contrasto del commercio illegale si è conclusa con un ingente sequestro di merce non conforme. Controlli dei finanzieri hanno visto coinvolte alcune aziende di Potenza, Lauria, Maratea e Marsiconuovo.

Le ispezioni «sono state eseguite dai finanzieri del Gruppo Potenza, della Compagnia di Lauria e delle Tenenze di Viggiano e di Maratea». Grazie a questi controlli mirati, i militari hanno scoperto e bloccato la commercializzazione di «oltre 140mila prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica perché non rispondenti agli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore».

POTENZA, SEQUESTRATI PRODOTTI SENZA AVVERTENZE E SEI TITOLARI SEGNALATI

Entrando nel dettaglio della merce rinvenuta sugli scaffali e nei magazzini delle attività commerciali ispezionate, la Guardia di Finanza ha sequestrato tipologie di beni molto diverse tra loro ma accomunate dalla totale assenza delle garanzie di legge per gli acquirenti. «Tra questi, monili, lampadine e articoli per la casa privi delle informazioni e delle avvertenze d’uso previste dal Codice del Consumo». Le violazioni riscontrate hanno fatto scattare immediatamente i provvedimenti nei confronti dei responsabili delle attività commerciali. «Sei persone, titolari dei negozi, sono stati segnalati all’autorità amministrativa» per le sanzioni e gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa vigente.

LE INDAGINI SULLA FILIERA ILLECITA

Il sequestro dei 140mila articoli non rappresenta tuttavia la conclusione dell’attività investigativa portata avanti dalle fiamme gialle. «Indagini sono in corso per ricostruire la filiera illecita, dai canali di approvvigionamento dei prodotti ai centri di distribuzione all’ingrosso».