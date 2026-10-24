Melfi, aggredisce la moglie e incendia una porta: arrestato 31enne

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Melfi, aggredisce la moglie e incendia una porta: arrestato fermato in flagranza di reato 31enne. È accusato di lesioni personali aggravate, danneggiamento e porto abusivo di armi.

MELFI (POTENZA)- Ha incendiato la porta di casa e ha aggredito la moglie: a Melfi, nel Potentino, un giovane di 31 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia in flagranza di reato con le accuse di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali aggravate, danneggiamento a seguito di incendio e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. L’operazione “è scattata a seguito – è spiegato in un comunicato diffuso dalla Questura di Potenza – di una chiamata alla Sala Operativa che segnalava un incendio alla porta d’ingresso di un’abitazione.

Giunti sul posto, gli operatori hanno rinvenuto una bottiglietta di plastica con all’interno del presunto liquido infiammabile. Dalla ricostruzione immediata dei fatti è emerso che” l’episodio “si inseriva all’interno di un grave quadro di violenze familiari.

PRIMA AGGREDISCE LA MOGLIE E POI L’INCENDIO: APPLICATE ALL’UOMO LE MISURE CAUTELARI

Poco dopo l’incendio, l’uomo si era reso responsabile di un’aggressione fisica nei confronti della moglie, poi trasportata” in ospedale. L’uomo, invece, è stato rintracciato poco dopo: successivamente l’arresto “è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria con applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa e applicazione del braccialetto elettronico”. Le indagini sono ancora in corso e nei confronti dell’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

IL QUADRO STATISTICO E IL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE IN BASILICATA

A livello nazionale, i dati Istat pubblicati a settembre 2026 sull’anno precedente mostrano che la forma di abuso più segnalata al numero 1522 è la violenza psicologica (36,1%), seguita da quella fisica ed economica. Fortunatamente, i dati del Viminale sul 2025 hanno evidenziato una assenza di femminicidi consumati in Basilicata, una delle poche regioni italiane a non registrare vittime letali in quell’anno, a fronte di un calo complessivo nazionale (-18% di donne uccise in Italia). Essendo una delle regioni italiane meno popolose, i numeri assoluti annuali legati alle denunce e agli accessi ai servizi sono inferiori rispetto ad altre aree d’Italia, ma il fenomeno resta fortemente radicato.

Secondo le ultime analisi statistiche basate sul numero nazionale di pubblica utilità, la Basilicata registra una media di diverse decine di segnalazioni e richieste d’aiuto per trimestre provenienti sia dal capoluogo che dai piccoli comuni interni.