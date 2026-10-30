Tragedia al Comune di Potenza: morto il consigliere Giampiero Iudicello

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Lutto nella politica lucana: malore fatale durante la Commissione, morto il consigliere del Comune di Potenza Giampiero Iudicello

POTENZA – Tragico lutto nel mondo politico lucano. Stamattina (30 ottobre 2026) a Potenza è deceduto improvvisamente Giampiero Iudicello stimato consigliere comunale e presidente della Terza Commissione Consiliare permanente del capoluogo.

Il politico, che aveva 54 anni, è stato colto da un malore improvviso e fatale mentre si trovava nel pieno svolgimento delle sue funzioni istituzionali. Iudicello infatti stava presiedendo una seduta della Commissione consiliare comunale quando si e accasciato al suolo. Nonostante i soccorsi immediati per il consigliere non c’è stato nulla da fare

Esponente politico di lungo corso a Potenza e figura molto nota nel panorama locale, Iudicello aveva alle spalle una significativa militanza nella sinistra cittadina avendo in passato rappresentato anche la formazione di Articolo Uno LeU all’interno dell’assemblea consiliare.

La notizia della sua scomparsa ha destato immediato e profondo cordoglio tra i colleghi di tutte le forze politiche e i dipendenti comunali.