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Rionero, ritrovati 225 mila euro nella casa di appuntamenti del sesso: Tre gli indagati. La banda del meretricio da 3.000 euro al mese.

RIONERO (POTENZA) – Dietro la normale facciata di un condominio in pieno centro, a pochi passi da una banca, una scuola guida e un’agenzia di assicurazioni, si nascondeva un sistematico e redditizio giro di prostituzione. La parola fine è arrivata con un decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Potenza, Lucio Setola, che ha posto i sigilli a un appartamento situato al secondo piano di via Don Carlo Fasolis.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica guidata da Camillo Falvo e condotta in sinergia dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Melfi e dai militari della Guardia di Finanza, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tre persone e al maxisequestro di circa 225 mila euro in contanti trovati nell’abitazione. Le accuse contestate a tre persone, uno di origini straniere, a vario titolo sono favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Per uno dei soggetti coinvolti si aggiunge anche la pesante ipotesi di reato di estorsione, per aver ripetutamente minacciato una delle vittime con ritorsioni fisiche.

I RUOLI DEGLI INDAGATI, IL TURNOVER DELLE SQUILLO NELLA CASA DI APPUNTAMENTO DI RIONERO E IL SISTEMA DI ADESCAMENTO ONLINE

Gli inquirenti sono riusciti a delineare con precisione i ruoli dei due principali indagati. Il presunto organizzatore e gestore di fatto del business è Antonio Capani, 57enne nato in Germania. Secondo la tesi accusatoria, l’uomo pianificava la logistica, gestiva i turni delle donne ed esercitava una vera e propria partecipazione ai proventi del meretricio. Capani pretendeva infatti dalle ragazze una quota fissa che si aggirava sui 100 euro al giorno per stanza, garantendosi un’entrata mensile stimata in oltre 3.000 euro. Il secondo indagato è Michele Duino, 58enne originario di Melfi e proprietario dell’immobile, che avrebbe mantenuto la disponibilità dell’alloggio a Capani con la piena consapevolezza della sua reale destinazione.

Il sistema, collaudato da almeno cinque o sei anni, si basava su un rigido “turnover” delle squillo, prevalentemente di origini sudamericane ed est-europee, che venivano fatte ruotare ogni 4-8 giorni. I clienti agganciavano le donne tramite annunci su piattaforme specializzate online, come Bakeca Incontri. I primi contatti avvenivano su utenze telefoniche “usa e getta” acquistate nei pressi delle stazioni ferroviarie; solo allora venivano fornite le coordinate per raggiungere la palazzina in via Fasolis, dove la tariffa standard per le prestazioni era di 50 euro in contanti.

CASA DI APPUNTAMENTI A RIONERO: LE RIVELAZIONI, I PRECEDENTI ED GLI SVILUPPI DELLO STOP GIUDIZIARIO

A svelare i dettagli della macchina organizzativa sono state le dichiarazioni spontanee di una storica frequentatrice della casa che ha descritto agli agenti i costi di permanenza e la gestione del denaro. Ad allarmare maggiormente gli inquirenti è stata la pervicacia criminale dell’organizzazione, capace di non fermarsi nemmeno davanti a un drammatico episodio avvenuto nel giugno del 2025. In quell’occasione una ragazza colombiana, in forte stato di alterazione per l’assunzione di stupefacenti, aveva tentato di buttarsi dal balcone. Nonostante il tempestivo intervento dei Carabinieri e il conseguente sequestro di droga, l’attività era proseguita indisturbata. La svolta definitiva è giunta il 30 gennaio scorso, durante un controllo amministrativo mirato da parte della Sezione Anticrimine della Polizia.

Gli agenti, una volta entrati nell’appartamento, hanno sorpreso una cittadina straniera in abiti succinti e rinvenuto ingente materiale inequivocabilmente riconducibile al meretricio. I successivi riscontri – guidati da appostamenti, intercettazioni, videosorveglianza e indagini patrimoniali incrociate nelle banche dati della Guardia di Finanza – hanno spinto il Gip Setola a ordinare l’immediata chiusura dei locali per evitare la reiterazione del reato. Il giudice ha invece rigettato la richiesta di sequestro finalizzato alla confisca dell’immobile, in quanto formalmente intestato a una terza persona risultata estranea ai fatti. È fondamentale precisare che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e che per tutte le persone sottoposte a indagine vale la presunzione di innocenza fino a una eventuale sentenza passata in giudicato.