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Allarme bomba in diverse scuole a Potenza: evacuati gli studenti e traffico in tilt. un messaggio, firmato Mikhail Andropov. Controlli in corso.

POTENZA – Questa mattina intorno alle 10 a Potenza sono stati ricevuti diversi allarmi-bomba nelle scuole, che sono state immediatamente evacuate. Le scuole interessate sono di sicuro il Liceo Statale “Walter Gropius”, il Liceo Classico Statale “Quinto Orazio Flacco”, il Liceo Scientifico Statale “Pier Paolo Pasolini”, l’Istituto Comprensivo “Don Milani – Leopardi”. Entro le 11, tutti questi plessi erano stati svuotati. Pare ci siano altre scuole, aggiorneremo l’elenco in giornata e avremo un servizio completo nell’edizione in edicola domani.

ALLARME BOMBA, I CONTROLLI D’EMERGENZA NELLE SCUOLE E I DISAGI ALLA VIABILITÀ DI POTENZA

Sono scattati subito i controlli da parte delle autorità di polizia. L’uscita immediata e contemporanea di un tale numero di studenti, con l’arrivo di genitori in automobile, ha provocato problemi al traffico in diverse zone della città. Non si conosce la natura di questi allarmi, ma è assai probabile che siano collegati a quelli che si sono verificati in circa cento scuole italiane: un messaggio, firmato Mikhail Andropov, presunto leader del Vilayat di Misoginistan, una fantomatica entità terroristica.