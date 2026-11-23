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Un morto e tre feriti in un incidente a Spinazzola, nella Bat, sabato 21 novembre 2026. Uscita fuori strada l’auto con un gruppo di giovani di Palazzo San Gervasio. La vittima, Michele Romanelli, avrebbe compiuto 18 anni a breve. Grave un altro ragazzo

PALAZZO SAN GERVASIO – Ci sono notizie che una comunità fatica persino a comunicare. Notizie che arrivano all’improvviso, spezzano il silenzio di una comunità e lasciano dietro di sé un dolore difficile da comprendere, soprattutto quando a essere strappata alla vita è un ragazzo giovanissimo.

Palazzo San Gervasio, ieri mattina, domenica 22 novembre 2026, si è svegliata con una ferita profonda: Michele Romanelli, appena 17 anni, non c’è più. E altri tre giovani sono feriti. Avrebbe compiuto 18 anni tra pochi giorni. Un compleanno che avrebbe dovuto essere l’inizio simbolico di una nuova stagione della sua vita, si è trasformato in una ricorrenza che la famiglia, gli amici e l’intero paese porteranno per sempre nel cuore con un dolore incolmabile.

PALAZZO SAN GERVASIO, MORTO A SPINAZZOLA, MICHELE ROMANELLI

Michele Romanelli ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato, intorno alle 21.30, lungo la strada provinciale che collega Spinazzola, nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani, a Palazzo San Gervasio. Lo schianto si è verificato al chilometro 41, in un tratto indicato come Provinciale 168 sul versante lucano e Provinciale 9 in territorio pugliese, a circa due chilometri dal confine tra le due regioni.

L’INCIDENTE IN PUGLIA

Una serata che doveva essere trascorsa in compagnia, tra ragazzi, amici e la spensieratezza tipica della loro età, si è trasformata in una tragedia.

I quattro giovani a bordo dell’automobile, due ragazzi e due ragazze, tutti di Palazzo San Gervasio, stavano, stando a quanto si è appreso, raggiungendo una pizzeria di Spinazzola, dove li aspettavano altri amici. Viaggiavano a bordo di un’Alfa Romeo 147 quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo della vettura.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri e dagli agenti impegnati nei rilievi, l’automobile procedeva in direzione di Spinazzola. Il tratto interessato dall’incidente presenta un rettilineo che prosegue con una curva. Proprio in quel punto, per ragioni che dovranno essere chiarite dagli accertamenti, la vettura avrebbe sbandato, uscendo dalla carreggiata e ribaltandosi più volte prima di terminare la propria corsa fuori strada.

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LE POSSIBILI CAUSE

Tra le possibili cause al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche la velocità sostenuta, che potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo in curva. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi ancora da verificare e non di una circostanza accertata.

L’impatto è stato violentissimo. Michele è rimasto incastrato nell’abitacolo, tra le lamiere contorte dell’Alfa Romeo, e per lui non c’è stato nulla da fare. Il diciassettenne sarebbe morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate.

VIOLENTO IMPATTO

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118, l’elisoccorso partito dall’ospedale “San Carlo” di Potenza” e diverse squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate da Barletta e dal distaccamento di Palazzo San Gervasio. I pompieri hanno lavorato a lungo per raggiungere i giovani rimasti intrappolati nell’abitacolo ed estrarre il corpo della vittima dalle lamiere.

IL BILANCIO DELL’INCIDENTE, LA MORTE DI MICHELE E ALTRI 3 FERITI

Il bilancio dell’incidente, oltre alla morte di Michele, racconta di altre tre giovani vite coinvolte in uno schianto dalle conseguenze drammatiche.

Ad avere la peggio tra i sopravvissuti è stato il conducente dell’Alfa Romeo, un ragazzo di 18 anni. Rimasto intrappolato nell’abitacolo, è stato soccorso dal personale sanitario in codice rosso e trasferito d’urgenza in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza.

I FERITI

Il giovane ha riportato un grave politrauma ed è stato sottoposto nella notte di sabato a un delicato intervento chirurgico d’urgenza. Le sue condizioni sono state definite gravissime e la prognosi resta riservata. E’ ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “San Carlo”.

Per quanto riguarda le condizioni delle due ragazze che si trovavano a bordo dell’auto, da quanto si è appreso, una sarebbe ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Andria. La giovane ha riportato diversi traumi, tra cui lesioni craniche, maxillo-facciali e polmonari. Meno gravi le condizioni dell’altra giovane ricoverata nell’ospedale di Altamura.

APERTO FASCICOLO DALLA PROCURA DI TRANI

Sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Trani, competente per territorio. Il fascicolo è stato avviato con l’ipotesi di reato di omicidio stradale, al momento a carico di ignoti e senza persone iscritte nel registro degli indagati.

L’obiettivo è ricostruire con precisione quanto accaduto, individuare le cause che hanno determinato la perdita di controllo dell’automobile e verificare eventuali responsabilità.

AUTO SOTTO SEQUESTRO

L’Alfa Romeo 147 sulla quale viaggiavano i quattro giovani è stata sottoposta a sequestro, così da consentire gli accertamenti tecnici necessari. I Carabinieri stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica, mentre i rilievi effettuati sul luogo dell’incidente dovranno contribuire a chiarire ogni elemento utile alle indagini.

Resta dunque da stabilire se lo schianto sia stato provocato dalla velocità, dalle caratteristiche della strada, da eventuali problemi del veicolo o da una combinazione di fattori. Per il momento, ogni ipotesi resta al vaglio degli inquirenti.

PALAZZO SAN GERVASIO, IL DOLORE DI UNA COMUNITÀ

Ma dietro le ricostruzioni, i rilievi e le ipotesi investigative c’è soprattutto una famiglia distrutta dal dolore. C’è una madre, Tiziana, infermiera, un padre, Elio, operaio della Stellantis, un fratello e un’intera comunità che si è stretta attorno a loro.

Michele, come la sua famiglia, era conosciuto in paese. Frequentava l’ultimo anno dell’Istituto agrario “Solimene” di Lavello e stava vivendo una delle stagioni più belle della sua giovane esistenza, quella in cui si comincia a guardare al futuro, a immaginare cosa si diventerà, a costruire sogni e progetti.

MORTE DI MICHELE ROMANELLI, IL RICORDO DEL SINDACO FESTINO

Ieri mattina, domenica 22 novembre 2026, a ricordare Michele le parole del sindaco Luca Festino, che ha affidato ai social un messaggio carico di commozione, facendosi interprete del sentimento di un’intera comunità.

«Michele era un ragazzo d’oro, straordinariamente buono, che avrebbe compiuto i suoi 18 anni fra qualche giorno», ha scritto il primo cittadino. Parole semplici, ma che restituiscono la dimensione umana della tragedia: non soltanto una giovane vita spezzata sull’asfalto, ma un ragazzo amato, con i suoi affetti, le sue amicizie e un futuro che sembrava ormai a portata di mano.

«Una notizia straziante ha colpito la nostra comunità», ha aggiunto Festino, descrivendo lo stato d-animo di un paese incapace di trovare spiegazioni davanti a una perdita tanto dolorosa.

«Il dolore offusca il pensiero. Una vita spezzata, altre vite che lottano, famiglie dilaniate dal dolore. La disperazione di tutti noi per ciò che è accaduto a uno dei nostri figli», ha proseguito il sindaco.

Un dolore che attraversa le famiglie coinvolte e che si allarga ben oltre le mura domestiche. Anche la figlia del primo cittadino era amica di Michele ed è profondamente scossa dalla sua scomparsa. «Mia figlia è un’amica di Michele ed è molto scossa», ha raccontato Festino, sottolineando quanto il giovane fosse inserito nella vita sociale del paese.

IL PENSIERO ALLA FAMIGLIA

Il sindaco ha poi rivolto un pensiero alla famiglia del diciassettenne, assicurando la vicinanza delle istituzioni e di tutta la cittadinanza: «Ci stringiamo intorno alla famiglia di Michele in un pianto che non potrà mai trovare consolazione».

E ancora, in un passaggio che racchiude tutta la difficoltà di accettare una morte così prematura, ha scritto: «Michele sei tra le braccia di Dio. Quel Dio che ci deve dare la forza di comprendere il suo disegno e accettare ciò che umanamente è impossibile».

A perdere la vita non è stato soltanto un ragazzo, ma uno dei figli della comunità, un giovane che tra pochi giorni avrebbe festeggiato il raggiungimento della maggiore età insieme ai suoi amici e alla sua famiglia.

Il sindaco Luca Festino ha annunciato che, al suo rientro, avrebbe convocato il Consiglio comunale per valutare la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali di Michele. Una decisione che, se confermata, rappresenterà il segno istituzionale della vicinanza di tutto il paese alla famiglia Romanelli.

Michele, come detto, avrebbe compiuto 18 anni tra pochi giorni. Avrebbe potuto festeggiare, continuare il suo percorso scolastico, incontrare gli amici, progettare il domani. Invece, quella strada tra Basilicata e Puglia è diventata il luogo di una tragedia che ha cancellato tutto questo in pochi, terribili istanti.

Restano il dolore dei genitori, il ricordo degli amici, le parole di un sindaco e il silenzio di una comunità che oggi piange uno dei suoi ragazzi.

Una vita interrotta troppo presto, quando il futuro doveva ancora cominciare.