5 minuti per la lettura

Ranucci in Procura, sotto esame il rapporto “fraterno” con il lucano Lavitola. Audizione fiume durata oltre cinque ore per l’ex conduttore di Report.

È arrivato nel pomeriggio di ieri, 25 novembre 2026, alle ore 15:15 per l’esattezza, Sigfrido Ranucci per essere sentito come testimone dal Procuratore di Roma Francesco Lo Voi, dal pm Edoardo De Santis e dai carabinieri dei nuclei investigativi della Capitale e di Frascati. “Sto bene e tranquillo” ha detto l’ex conduttore di Report all’ingresso del Palazzo di Giustizia. Una audizione fiume durata oltre cinque ore. Il mandante reo confesso per l’azione dinamitarda contro il giornalista, Valter Lavitola, potentino di Noepoli, è in carcere a Rebibbia dall’11 agosto scorso: il rapporto fraterno tra i due è stato uno degli elementi chiave attorno a cui sono ruotate le domande degli inquirenti.

Nell’ottobre del 2025 un ordigno rudimentale è esploso davanti al cancello della villetta di Ranucci a Pomezia, alle porte di Roma. Le automobili parcheggiate sono state danneggiate, ma non ci sono stati feriti. Per prima cosa gli investigatori hanno seguito la pista della ritorsione legata alle inchieste della trasmissione. La svolta è arrivata a fine giugno con l’arresto di quattro persone campane, tre uomini e una donna con precedenti penali, ritenute gli esecutori materiali dell’attentato commissionato. Dai contatti e dai tabulati telefonici la Procura è risalita a Lavitola, iscritto nel registro degli indagati a inizio luglio con l’accusa di essere il mandante, con le aggravanti del metodo mafioso e della strage. Lavitola, imprenditore ed ex editore, era legato a Ranucci da una frequentazione di lunga data.

IN PROCURA RANUCCI HA RACCONTATO: IL RAPPORTO CON LAVITOLA E IL SONDAGGIO ELETTORALE

Il giornalista era ospite abituale del ristorante che l’imprenditore gestisce nella capitale e aveva definito il loro rapporto «quasi fraterno», difendendolo pubblicamente nei primi tempi. Nel primo interrogatorio Lavitola aveva negato ogni addebito, richiamando proprio l’affetto per l’amico. La versione è cambiata ad agosto, quando davanti al giudice per le indagini preliminari, in un interrogatorio di oltre cinque ore, ha ammesso le sue responsabilità. Secondo l’accusa avrebbe incaricato il suo dipendente di origine camerunense Clesio Tavares Gomes, ora latitante all’estero, di reclutare la manovalanza, con un sopralluogo un mese prima del fatto.

Il Tribunale del Riesame ha poi respinto la richiesta di scarcerazione, e Lavitola resta detenuto per il pericolo di reiterazione del reato. Davanti ai giudici del Riesame, a settembre, Lavitola ha sostenuto di non aver voluto colpire fisicamente il giornalista. Ha detto di aver agito «per il suo bene», per portare l’attenzione dei media sul caso e fargli ottenere una scorta più forte. Dalle carte dell’inchiesta è emerso però anche un sondaggio elettorale finanziato dallo stesso Lavitola, per verificare il gradimento del conduttore in vista di una possibile candidatura. Ranucci ha sempre smentito con decisione qualsiasi intenzione di candidarsi e ha querelato chi ha insinuato una sua connivenza o un suo tornaconto nell’attentato.

VERSO IL GIUDIZIO IMMEDIATO E GLI AFFARI DELL’EX EDITORE

“Penso di avere chiarito tutto e nel processo mi costituirò parte civile”, si è limitato a dire lasciando piazzale Clodio. Dal canto suo, il legale, l’avvocato Roberto De Vita, afferma in una nota che “Ranucci ha il più grande interesse a che sia fatta piena luce su quanto accaduto, sulle ragioni dell’attentato e su tutte le responsabilità”. L’atto istruttorio (che è stato secretato) rappresenta, sostanzialmente, l’ultimo tornante del procedimento. La Procura nelle prossime settimane potrebbe formalizzare la richiesta di giudizio immediato nei confronti di Lavitola e della banda che materialmente ha piazzato la bomba all’esterno della villetta di Pomezia.

Parallelamente alle verifiche sull’attentato viaggia anche la tranche di indagine relativa agli affari dell’ex editore de L’Avanti. In questo ambito fondamentale è risultata l’audizione, durata oltre dieci ore, della ex compagna, Natalia Potenza, il 12 settembre scorso. La donna, che gestisce il ristorante Cefalù a Monteverde, nel corso dell’audizione ha raccontato la genesi del suo rapporto con Lavitola, nato quando l’imprenditore era latitante in Argentina nel 2011, per poi affrontare il tema degli affari finanziari dell’imprenditore di origini campane. Potenza ha messo a disposizione di chi indaga anche una corposa memoria oltre ad atti e documenti anche di natura fiscale. Materiale ritenuto utile ai magistrati per ricostruire le attività imprenditoriali di Lavitola che comprendono anche il business del carbon credit in Africa oltre che iniziative in Sudamerica.

LA LINEA DIFENSIVA DELL’EX EDITORE IN CARCERE A REBIBBIA

Lavitola, intanto, resta in carcere. Si trova a Rebibbia dal 10 agosto scorso. Nel corso dei vari interrogatori l’indagato ha sempre ribadito la sua “profonda amicizia” con Ranucci tramite la quale sperava di “potersi riabilitare” e ottenere “un riscatto sociale” dopo le vicissitudini anche di natura giudiziaria affrontate in passato. L’ex editore davanti agli inquirenti ha sostenuto che l’attentato era “fin di bene”. Per lui il giornalista era in pericolo, era a rischio di attentato e per questo ha deciso di organizzare quanto poi messo in atto da una banda di quattro persone la sera del 16 ottobre del 2025.

DOPO L’USCITA DALLA PROCURA: LO SFOGO DI RANUCCI CONTRO LA GOGNA MEDIATICA

Prima dell’interrogatorio di ieri, Ranucci aveva rilasciato una intervista. “Non è che il pensiero che ha attraversato De Gennaro (il suicidio ndr), non l’abbia avuto anche io” ha detto ieri Ranucci al Resto del Carlino torna a contestare come la sua vicenda e l’amicizia con Valter Lavitola siano stati trattati dai media. In una sorta di parallelismo tra lui e l’ex capo della polizia, dopo quelli con statisti e simboli dell’antimafia, Ranucci insiste nel definirsi la vittima di una “gogna mediatica”.

Nell’intervista firmata da Federico Tommasini, il giornalista parla di «oltre 3500 articoli» scritti su di lui. L’ex conduttore di Report, oggi vicedirettore di Rainews, osserva quanto oggi si parli di quello che è accaduto a Gianni De Gennaro, con il rischio di dimenticare quanto sia stato pubblicato sul suo conto. Il pensiero, spiega, ha cercato di scacciarlo “per fare forza a tutte quelle persone che mi stavano attorno”. Aggiunge di non aver mai pensato di fermarsi e di provare ora a continuare il suo mestiere “con i pochi mezzi che mi sono rimasti”.